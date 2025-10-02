El dólar oficial se mantuvo estable ante una nueva intervención oficial: el blue bajó $10 en San Juan El dólar mayorista subió por cuarta jornada consecutiva y avanza casi $100 en lo que va de la semana.

El dólar mayorista volvió a subir por cuarta jornada al hilo y ya acumula casi $100 en lo que va de la semana. Con el fin de la liquidación extraordinaria del campo y las dudas de la city respecto del “salvataje” del Tesoro de EEUU, el mercado cambiario volvió a estar bajo presión.

Así, el dólar oficial subió $1,5 y cerró $1.424,5 en el segmento mayorista, por debajo de la línea de $1.225, a la que en el mercado denominaron como “la banda de la banda”, en donde el Tesoro vende dólares para contener la cotización. A lo largo de la rueda aparecieron posturas de ventas presuntamente oficiales por un volumen total de u$s300 millones, de las cuales se operó una buena cantidad, según confirmaron fuentes del mercado a Ámbito.

A nivel minorista, el dólar cayó y cerró a $1.401,38 para la compra y a $1.454,16 para la venta en el promedio de las entidades financieras que publica el BCRA. En el Banco Nación (BNA) la divisa cerró a $1.450. Así, el dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó a $1.885.

Por su parte, los financieros reducen la brecha con el dólar oficial; en ese marco el CCL retrocede 1,3% a $1.552,17, mientras que el MEP cae 1,2% a $1.504,64. El dólar blue bajó $10 a $1.450 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en las cuevas de la city. En San Juan el dólar blue bajó $10 y se ubicó en $1.390 para la compra y $1.490 para la venta.

La demanda de cobertura en dólares se intensifica no solo a través de la compra de dólares, sino a través de futuros y un crecimiento en la demanda de dólar linked, luego de que la liquidación del agro dejara al Tesoro con menos dólares acumulados de lo que se esperaba. Mientras, el Gobierno sigue compenetrado en defender las bandas cambiarias, aun a costa de perder los dólares que logró acumular los días anteriores.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, jueves 2 de octubre

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cotiza a $1.425.

Valor del MEP hoy, jueves 2 de octubre

El dólar MEP opera a $1.521,30 y la brecha con el dólar oficial queda en el 6,8%.

Valor del dólar CCL hoy, jueves 2 de octubre

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.570,95 y la brecha con el dólar oficial se ubica en el 10,3%.

Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 2 de octubre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.885.

Cotización del dólar cripto hoy, jueves 2 de octubre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.548,89, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, jueves 2 de octubre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s119.717, según Binance.