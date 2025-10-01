El dólar oficial se vende a $1450 y el riesgo país supera los 1200 puntos El tipo de cambio oficial registra un nuevo salto, mientras suben fuerte los financieros y el blue. Los bonos en el exterior profundizan las bajas.

El riesgo país se ubica este miércoles en 1230 unidades, mientras los bonos en dólares caen hasta 4,3% en el exterior. Las acciones argentinas que cotizan en Nueva York operan con mayoría de rojos.

Los ADRs locales que registran pérdidas son liderados por los papeles de Mercado Libre (-4,6%); Globant (-2,6%) y Grupo Galicia (-2,4%). En el otro extremo, los rebotes están encabezados por Tenaris (3,3%) y Telecom Argentina (1,8%).

En el mercado cambiario, el dólar oficial trepa $50 y se vende a $1450 en las pantallas del Banco Nación (BNA). En septiembre, el tipo de cambio acumuló un alza mensual de 2,94%.

En el segmento mayorista, el dólar comercial opera a $1424. El dólar blue, en tanto, opera a $1475.

Mientras, los financieros se negocian arriba de los $1500. El dólar MEP opera a $1518,27 y el contado con liquidación (CCL) cotiza a $1562,74.