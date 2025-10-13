El dólar oficial sufrió la mayor caída desde mayo: este lunes cotizó a $1.349 Se trata de la primera rueda tras el anuncio del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent. La cotización del blue en San Juan.

El dólar oficial volvió a caer este lunes. El tipo de cambio mayorista bajó 5% hasta los $1.349. En el Banco Nación (BNA), el billete minorista cedió a $1.325 para la compra y $1.375 para la venta. Así, el mercado profundizó un retroceso en las expectativas de devaluación (al menos en lo inmediato) ante los anuncios del Gobierno de Donald Trump sobre el salvataje financiero, algo que se refleja también en un desplome de los contratos de dólar futuro.

Se trata de la primera rueda posterior al anuncio del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, de que ese país comenzó a intervenir de forma directa en el mercado de cambios argentino a través de la compra de pesos.

Por su parte, el dólar blue descendió a $1.405. En tanto, el dólar cripto registra una baja del 5,7%, ubicándose en $1.443,58. En San Juan el dólar blue cerró en $1.350 para la compra y $1.450 para la venta.

En el mercado mayorista, que sirve de referencia para el resto de las operaciones, el dólar se negoció a $1.349, en lo que fue la caída más importante para un día de operaciones desde el 7 de mayo pasado, $71 por debajo del cierre del jueves pasado. En ese marco, el volumen operado en el segmento de contado u$s471.062 millones y en futuros u$s1.784 millones.

En ese marco, los futuros de dólar se hundieron hasta 6,1% para los contratos de noviembre de 2026, que lo ubicaron en $1.431; mientras que el valor a fin de año cayó ahora a $1.486. El dólar MEP cayó 2,1% a $1.410,31, mientras que el CCL, con limitaciones en su operación, se ubicó a $1.428,79.

