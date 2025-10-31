El dólar subió 4,7% en octubre, un mes marcado por la intervención de EEUU: su cotización en San Juan La tendencia semanal para el tipo de cambio fue bajista, debido al cambio de ánimo en el mercado tras la victoria del oficialismo en los comicios.

El dólar oficial subió 4,7% en octubre en el segmento mayorista, pero cerró la semana con una caída acumulada de $47, que se sumó a las bajas generalizadas en las diferentes cotizaciones tras la sorpresiva victoria electoral de La Libertad Avanza (LLA). No obstante, el retroceso semanal del tipo de cambio fue de menor magnitud al esperado por la city.

De esta manera, el dólar mayorista trepó $7 a $1.445 este viernes, pero mantuvo distancia (3,5%) del techo de la banda cambiaria, que fue de $1.496. En la semana cayó $47,00, o 3,15%, tras un mes marcado por la inédita intervención de EEUU para hacer frente a la tensión cambiaria. El volumen operado en el segmento de contado llegó a más de u$s316,4 millones.

El dólar blue cerró a $1.425 para la compra y a $1.445 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. De esta manera, la brecha con el dólar oficial quedó en el 0,4%. En San Juan en tanto, cerró la semana en baja, con el dólar blue cotizando en $1.380 para la compra y $1.480 para la venta.

El dólar minorista cerró a $1.422,11 para la compra y $1.475,11 para la venta, según el promedio de entidades financieras publicado por el Banco Central (BCRA), lo que implica una caída semanal del 2,8%, pero un aumento mensual del 4,9%.

En tanto, en el Banco Nación (BNA), la divisa norteamericana cerró a $1.475 para la venta, una baja de 2,6% desde la última rueda de la semana pasada. Así, el dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.917,5.

Entre los dólares financieros, el dólar MEP escala 0,7% a $1480,83, pero acumula una baja de 4,4% desde el pasado viernes. En tanto, el contado con liquidación (CCL) trepa 0,7% a $1.500,80, aunque cae 4,2% en la semana. En el mercado informal, el dólar blue retrocedió $80 en la semana y cotiza a $1.445, equivalente a una baja de 5,3%.

Los contratos de dólar futuro operaron con subas generalizadas de hasta el 1,3%. El mercado “pricea” que el tipo de cambio mayorista a finales de noviembre llegará a $1.477,5 y que en diciembre lo hará a los $1.517. Este viernes, en el mercado de futuros se negociaron u$s1.089 millones.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, viernes 31 de octubre

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.445.

Valor del CCL hoy, viernes 31 de octubre

El dólar CCL cotiza a $1.498,04 y la brecha con el dólar oficial es de 3,7%.

Valor del dólar MEP hoy, viernes 31 de octubre

El dólar MEP opera a $1.478,94 y la brecha con el dólar oficial es de 2,4%.

Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 31 de octubre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.917,5.

Cotización del dólar cripto hoy, viernes 31 de octubre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.484,00, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, viernes 31 de octubre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s109.749, según Binance.