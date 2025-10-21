El dólar tocó el techo de banda y el Banco Central vendió USD45,5 millones para frenarlo El tipo de cambio mayorista finalizó en un récord de $1.490,50, a solo 57 centavos del margen superior y contenido por ventas oficiales.

El dólar oficial cerró casi en el techo de la banda y el Banco Central (BCRA) tuvo que intervenir para contener la presión cambiaria, luego de 21 jornadas sin hacerlo. En los días previos a las elecciones legislativas generales, la demanda de divisas sigue firme, y el Gobierno multiplica anuncios optimistas en un intento por calmar a los inversores.

Con este panorama, el dólar mayorista trepó a $1.490,50 un incremento de $15,50 (+1,1%) respecto a la rueda de ayer. De esta manera, el tipo de cambio terminó a solo 60 centavos del techo de la banda cambiaria, que este martes es de $1.491,1. Sobre este punto, el presidente Javier Milei reaseguró durante una entrevista este martes que los dólares del BCRA serán para “defender la banda cambiaria”.

En San Juan la divisa estadounidense se comercializó a $1.460 para la compra y en $1.560 para la venta.

De acuerdo a diversas fuentes del mercado, hubo varias posturas vendedoras en el extremo superior de la banda por parte del BCRA, que terminó vendiendo USD45,5 millones según la información oficial. El volumen operado superó los USD700 millones y casi duplicó la cifra del lunes.

En el Banco Nación, el dólar minorista se vendió a $1.515, una suba de $20 contra el cierre de la rueda pasada. Por su parte, el dólar minorista promedio se vende a $1.513,04. Dentro del sector financiero, el dólar MEP subió 2,5%, hasta $1.591,57, y el CCL avanzó 2,9% hasta los $1.615,40.