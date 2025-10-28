El EPRE cruzó a las distribuidoras que cortan el servicio de luz por falta de pago los viernes o vísperas de feriado Si bien el derecho de los usuarios existe, no lo están respetando, aseguran.

El Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) informó este martes que “se ha tomado conocimiento de situaciones en las que, al realizar suspensiones por mora en el pago de las facturas, en días viernes o vísperas de feriado, las personas usuarias afectadas tenían dificultades de regularizar su deuda y solicitar la restitución del servicio, con riesgo de que el suministro se rehabilitara solo después del fin de semana o feriado”.

Esto se complica más en departamentos alejados ya que en esas zonas la cobertura limitada de servicios de telefonía e internet, dificulta aún más el uso de los canales de pago y la comunicación con la empresa, impidiendo resolver la situación de deuda durante días no hábiles.

Así las cosas, el EPRE salió al cruce de las distribuidoras que hacen esto, para hacerle recordar que los usuarios cuentan con estos derechos de evitar cortes en días viernes o vísperas de feriado.