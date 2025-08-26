El Gobierno acercó una nueva propuesta a los docentes y espera la respuesta gremial el viernes La oferta incluye aumentos atados a la inflación y mejoras en ítems reclamados por los sindicatos. UDAP, UDA y AMET definirán en asamblea si aceptan o no.

El Gobierno hizo una nueva propuesta a los gremios UDAP, UDA y AMET y volverán a reunirse el próximo viernes 29 de agosto.

Este martes 26 de agosto se concretó la cuarta sesión de la tercera negociación paritaria docente 2025, entre el gobierno de la provincia y los gremios docentes UDAP, UDA Y AMET. La reunión fue presidida por el ministro de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez y la ministro de Educación, Silvia Fuentes.

En esta ocasión, la propuesta presentada por el gobierno de la Provincia consistió en lo siguiente:

EN SEPTIEMBRE 2025:

– Incrementar el valor índice aplicando el coeficiente de variación mensual del índice I.P.C (Índice de Precios al Consumidor) publicado por INDEC, del mes anterior.

– Incrementar un 15% el concepto Nueva Conectividad San Juan (concepto remunerative.

– Incrementar 4 puntos a todos los cargos del nomenclador docente.

EN OCTUBRE 2025

-Incrementar el valor índice aplicando el coeficiente de variación mensual del índice I.P.C (Índice de Precios al Consumidor) publicado por INDEC, del mes anterior.

-Incrementar 4 puntos a todos los cargos del nomenclador docente.

EN NOVIEMBRE 2025

-Incrementar el valor índice aplicando el coeficiente de variación mensual del índice I.P.C (Índice de Precios al Consumidor) publicado por INDEC, del mes anterior.

-Incrementar 4 puntos a todos los cargos del nomenclador docente.

En esta ocasión, participaron el secretario General de la Gobernación, Emilio Achem; la secretaria de Educación, Mariela Lueje; la secretaria de Hacienda y Finanzas, Mariela Mingorance; la jefa de la Asesoría Letrada del Ministerio de Educación, Vanesa Débora Mestre y los asesores Jurídicos de la Secretaría de Educación, Martin Recabarren y Adriana Aguirre.

En tanto, por la parte gremial; de UDAP asisten la secretaria General, Patricia Quiroga; el asesor Legal, Daniel Perscichella; el secretario Gremial, Franco Lucero y el asesor Técnico, Walter Ríos. Por AMET, el secretario General, Daniel Quiroga; el secretario Gremial, Francisco Campos; y el secretario Adjunto, Adrián Ruiz. Finalmente, por UDA, la secretaria General, Karina Navarro; el asesor Letrado, Roberto Correa Esbry; y la secretaria Adjunta, María Elena Hierrezuelo.

Tras terminar la negociación en esta instancia los representantes gremiales expresan que someterán la propuesta salarial a consideración de sus organos estatutarios.