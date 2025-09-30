El INV reemplaza el Certificado de Tránsito por un sistema digital de control: qué implica Se trata de un nuevo esquema de información obligatoria para los traslados de vinos.

El Certificado de Tránsito (CT), hasta ahora obligatorio como documento físico que acompañaba a la mercadería y certificaba su origen, destino y estado, deja de existir. La nueva normativa del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) deroga este mecanismo tradicional y reemplaza su función por un sistema digital de declaración de datos.

A partir de ahora, quien traslada el producto debe informar al INV:

Volumen del envío.

Estado del producto (vino, mosto, etc.).

Si está homogeneizado o no.

Datos analíticos, como grado alcohólico y porcentaje de azúcar.

El cambio apunta a agilizar los controles, pasando de un “carnet de viaje” físico a un registro digital más focalizado en la información clave.

Otra novedad es que el receptor del envío tendrá un plazo de 30 días para presentar objeciones o rechazos sobre los datos informados o el estado del producto. Si no se manifiesta en ese tiempo, se considerará que el envío fue aceptado automáticamente, lo que obliga a los destinatarios a estar más atentos a los plazos y al control interno.

Para bodegas, cooperativas y operadores vitivinícolas, la eliminación del CT significa menos trámites y costos administrativos, así como tiempos de despacho más ágiles. La medida marca un giro hacia la digitalización y la simplificación del control de traslados, aunque resta ver cómo se implementará en la práctica y si realmente reducirá la burocracia sin comprometer la fiscalización del sector.