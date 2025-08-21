El nuevo sorteo del IPV será con casi 60% más de casas disponibles que el anterior Anunciaron que entregarán 344 viviendas que no fueron adjudicadas y continuarán haciéndolo.

Ayer el IPV (Instituto Provincial de la Vivienda) anunció, por segunda vez en el año, que sorteará viviendas que se encuentran en barrios ya adjudicados. Se trata de 344, entre casas y departamentos, ubicados en 7 departamentos distintos. Todos coinciden en que no pudieron ser adjudicadas formalmente o que quienes las ganaron no pudieron completar la documentación. La última vez que sucedió esto fue en julio, cuando hubo 219 familias que recibieron la buena noticia de que tendrán una vivienda. Esto implica que esta vez hay un 57% más de oportunidades para los inscriptos en el instituto. Además, confirmaron que seguirán aplicando este sistema de recuperación de viviendas ya construidas y analizan también volver a entregar las que fueron entregadas, pero no están siendo usadas o no tienen el pago al día.

El nuevo sorteo del IPV es parte del plan que tiene el gobierno de Marcelo Orrego de entregar 1.412 viviendas durante el 2025. Con las 344 de esta nueva tanda y las 219 que adjudicaron en julio, cumplen con el 40% del objetivo para el año que planteó la gestión provincial. Además, plantean algo inédito: vuelven a buscar propietarios a través de un sorteo entre los ya empadronados en el instituto. Según detalló Elina Peralta, actual interventora, estas nuevas unidades surgieron de barrios entregados y sorteados por la gestión anterior “que por incumplimiento de la documentación o casos de familias que se han bajado, se ponen a disposición nuevamente”.

Dónde están

Las casas por barrio:

•Tierras del Norte – 62 viviendas en Angaco.

•El Puerto – 7 viviendas en Calingasta.

•Los Surcos – 5 viviendas en Chimbas.

•El Jagual – 13 viviendas en Pocito.

•Solares del Sur – 190 viviendas en Sarmiento.

•Caraballo II – 61 viviendas en San Martín.

•Tehul – 6 viviendas en 25 de Mayo.

Además, la funcionaria dijo a DIARIO DE CUYO que “esto va a seguir sucediendo, porque en la medida que algunos sorteados no cumplen con los requisitos de ley no terminan siendo adjudicatarios”. Estos que vayan surgiendo a partir de ahora volverán a estar disponibles para esta operatoria cuando el IPV así lo disponga. Además, agregó que pueden sumarse otros grupos de viviendas: aquellas que están desocupadas o que se han vendido o alquilado. Estos casos demoran más que en las adjudicaciones que fallaron, ya que “pasan por un proceso administrativo y en algunos casos judicial”, explicó, que tiene más demora que la revocación de las otras viviendas. Pero, agregó, “a medida que se van recuperando la ideas es ponerlas también en sorteo”.

Desde la repartición han hecho llamados a decenas de propietarios que se encuentran en situación irregular a través del Boletín Oficial de la Provincia. También han reforzado las herramientas para ponerse al día con las cuotas, a través de un sistema digital. A finales de 2024 también se conoció que habían hecho relevamientos de viviendas que no se encontraban ocupadas, a fin de que los propietarios regularizaran su situación. Existen una serie de motivos que según la ley pueden llevar a la revocación de una vivienda. Entre estos está destinarla para un uso que no es el que designa la ley, producir daños, abandono del inmueble o que se alquile, arriende o sub arriende sin autorización del instituto.

Reciente. El último sorteo que hizo el gobierno provincial fue el 27 de julio pasado.

> El sorteo que lanzarán

El nuevo Sorteo Público de Viviendas será para personas que ya se inscribieron en el IPV que residan en los departamentos Calingasta, Chimbas, Pocito, Rawson, Rivadavia, Santa Lucía, San Martín, 25 de Mayo, Sarmiento y Angaco. Al igual que ya venía realizándose, quienes quieran participar deberán elegir uno de los barrios y solo participarán por las casas que se encuentran en este. En el caso de los interesados calingastinos, solo será para quienes residen en la localidad de Sorocayenses.

En cuanto al cronograma, el inicio de las inscripciones es el 1 de septiembre, a través de la web oficial del IPV. Ahí el grupo familiar deberá seleccionar en qué sorteo va a participar y agregar sus datos. Antes de esto existe la posibilidad de actualizar los datos para quienes no lo hayan hecho después de enero de 2017 o inscribirse por primera vez en el padrón que tiene el instituto, ya que, si no están en el mismo, no podrán participar.

Luego de esto habrá ciertas instancias que irá comunicando el instituto, como la carga y publicaciones de padrones provisorios y la consulta de los mismos. Este paso es clave, ya que luego de esto hay un periodo para hacer ajustes o correcciones en los datos y finalmente el cierre y publicación de la versión definitiva. El sorteo será el próximo 25 de septiembre, en simultáneo para los 7 barrios en los que entregarán casas esta vez.