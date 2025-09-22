El presidente de Industriales Pymes llega a San Juan para analizar las oportunidades del sector Se trata de Daniel Rosato, quien explorará las chances de inversión de la industria en la provincia.

Daniel Rosato, presidente de Industriales Pymes Argentinos, visitará San Juan para explorar oportunidades de inversión y analizar la situación industrial actual. Durante su visita, hablará sobre la coyuntura económica y las perspectivas para las pequeñas y medianas empresas en la región.

Cabe destacar que el experto llega a la provincia en un momento delicado para el sector, según sus declaraciones por la pérdida de más de 260 mil empleos Pymes. “Nosotros venimos pidiendo reuniones permanentemente con el Ministro Caputo desde hace ya más de 8 meses y realmente no hemos sido recibidos una sola vez para hablar de la economía real”, señaló hace algunos días.

Además, en cada palabra ha mencionado los desafíos del sector y en esta oportunidad, se centraría en identificar oportunidades de inversión en San Juan y cómo las Pymes pueden beneficiarse. Finalmente, promover proyecto RIPI (Régimen de Incentivos para Proyectos de Inversión Pyme) sobre cómo este régimen puede impulsar el crecimiento y desarrollo de las Pymes en la región.