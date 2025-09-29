El riesgo país se acerca a 1.100 puntos y las acciones y bonos argentinos caen en Wall Street Esto es pese a la tendencia alcista de las bolsas internacionales.

Los negocios bursátiles ofrecen números negativos este lunes, después de una vertiginosa semana por una imprevista liquidación millonaria de dólares proveniente del sector agroexportador y un decidido apoyo del Tesoro estadounidense al país.

Las acciones y los bonos argentinos operan en rojo en Wall Street por tercer día seguido, después de un notable repunte entre el lunes y el miércoles de la semana pasada.

A las 13:50 horas, los bonos soberanos en dólares caen 0,3% en promedio, mientras que el riesgo país de JP Morgan, que mide la diferencia de tasas de retorno de los bonos de EEUU con sus pares emergentes, marca un ascenso de 23 unidades para Argentina, en los 1.083 puntos básicos.

En Wall Street el ADR de YPF pierde 1,3%, Edenor cede 1,8% y Vista Energy cae 2%, mientras que Grupo Galicia resta un mínimo 0,2 por ciento. El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cede 0,5%, a 1.780.000 puntos.

Una quita temporal de impuestos al agro le representaron al Gobierno un compromiso de venta de 7.000 millones de dólares en apenas tres días, por lo que el Tesoro argentino aprovecha para recomprar divisas, que el mercado percibe como una intervención cambiaria orientativa.

A esta relajación se sumó el firme apoyo del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, quien anunció que negocia con Argentina un intercambio de monedas por 20.000 millones de dólares y que está dispuesto a hacer lo que sea necesario para apoyar al país, incluyendo la compra de bonos denominados en dólares.

En medio de una fuerte fluctuación de precios, el dólar mayorista cotizaba con alza de 14 pesos, a 1.340 pesos, tras alcanzar este mes un máximo histórico de $1.475, en el techo de la banda de flotación cambiaria delimitada por el BCRA.