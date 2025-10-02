El riesgo país supera los 1260 puntos: qué pasa con el dólar y las acciones Los bonos argentinos en el exterior vuelven a caer y eso impacta en el indicador del JP Morgan.

Los mercados reaccionaron al nuevo respaldo a Javier Milei del secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent. En principio, el entusiasmo hizo que los bonos argentinos en el exterior repuntaran casi 3%. Pero luego volvieron a profundizar los números en rojo: bajan casi 1,5%.

Así, el riesgo país sube 34 puntos este jueves y se ubica en 1264 puntos. El indicador que mide la confianza de los inversores acumula un alza de 99,1% desde enero.

El cambio de tendencia en el mercado de bonos se dio tras una aclaración que hizo Bessent en una entrevista televisiva. “No estamos poniendo dinero en la Argentina”, enfatizó el funcionario de Trump y explicó que negocia con Luis Caputo es un swap para fortalecer las reservas del BCRA.

En tanto, el dólar oficial se vende a $1450 en las pantallas del Banco Nación, mientras el dólar blue cotiza a $1460. Los dólares financieros operan con leves bajas: el MEP hasta $1517,53 y el CCL a $1570,63.