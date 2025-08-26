Empresa de Suecia invierte en el Parque Industrial de Chimbas: un negocio de San Juan a Latinoamérica Tork presentará hoy su nueva tecnología de fabricación de productos de higiene en la planta de la firma sanjuanina RyR.

La empresa multinacional de origen sueco Tork, reconocida en el campo de la higiene profesional, presentará este martes su nueva inversión en el Parque Industrial de Chimbas. Se trata de una nueva máquina de conversión, que le permitirá alcanzar un nuevo mercado, posicionándose desde San Juan hacia toda Latinoamérica.

La firma se dedica a fabricar productos de higiene y salud, entre ellos para cuidado de bebés, femeninos, para la incontinencia y soluciones médicas. La nueva línea de producción se enfocará en la producción de toallas de papel e higiénicos de alto metraje, pensados para el uso en espacios comerciales e industriales.

La planta local, que lleva el nombre de RyR, hizo esta actualización de su maquinaria pensando en abastecer el mercado local. Si bien tiene presencia en 150 países, una de sus sedes se encuentra hace años en San Juan, desde donde vende no sólo a la provincia y al país, sino que parte de sus actividades comerciales son de exportación a otros países sudamericanos.

Con la nueva máquina puesta en funcionamiento, Tork apunta no sólo a consolidar sus ventas en el país, sino también continuar su expansión hacia los mercados de Bolivia, Paraguay y Uruguay.

La presentación de la inversión será este martes desde las 11, en la sede de la firma sanjuanina RyR en el Parque Industrial de Chimbas. Está previsto que asistan el vicegobernador de San Juan, Fabián Martín, y el secretario de Industria de la provincia, Alejandro Martín.