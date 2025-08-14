Argentinos por la Educación realizó un análisis de las respuestas de los alumnos de 6to grado de primaria a los cuestionarios de las Pruebas Aprender 2024 y 2023, respectivamente. El objetivo de la investigación fue conocer sus respuestas sobre las actividades que realizan en su tiempo libre y el 89% a nivel nacional dijo que utiliza las redes sociales mientras que en San Juan el porcentaje fue del 87.

Asimismo, detallaron que el 87% de los chicos mira series, películas o videos; el 62% juega de forma digital (online y offline) y un escaso 39% crea contenidos para redes sociales.

A pesar del tiempo que dedican a las pantallas y a la tecnología, un 85% aseguró que realiza actividades artísticas, deportivas, físicas o juegos al aire libre. También, el 85% expresó que se reúne con amigos y amigas.

Para finalizar, sólo el 31% estudia idiomas, y el 50% lee libros fuera del ámbito escolar.

El detalle de cada caso:

