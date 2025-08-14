En San Juan, el 87% de los alumnos de 6° grado de primaria usa redes sociales y el 31% aprende idiomas Se trata de un relevamiento acerca qué hacen los chicos en su tiempo libre en base a las respuestas de las Pruebas Aprender 2023. Mirá el detalle en la provincia.

Argentinos por la Educación realizó un análisis de las respuestas de los alumnos de 6to grado de primaria a los cuestionarios de las Pruebas Aprender 2024 y 2023, respectivamente. El objetivo de la investigación fue conocer sus respuestas sobre las actividades que realizan en su tiempo libre y el 89% a nivel nacional dijo que utiliza las redes sociales mientras que en San Juan el porcentaje fue del 87.

Asimismo, detallaron que el 87% de los chicos mira series, películas o videos; el 62% juega de forma digital (online y offline) y un escaso 39% crea contenidos para redes sociales.

A pesar del tiempo que dedican a las pantallas y a la tecnología, un 85% aseguró que realiza actividades artísticas, deportivas, físicas o juegos al aire libre. También, el 85% expresó que se reúne con amigos y amigas.

Para finalizar, sólo el 31% estudia idiomas, y el 50% lee libros fuera del ámbito escolar.

El detalle de cada caso: