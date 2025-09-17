La industria de la provincia exige “políticas nacionales” para ser competitiva El sector se reunió para recordar los 46 años de la Unión Industrial de San Juan y marcar agenda.

El pasado 13 de septiembre la Unión Industrial de San Juan (UISJ) cumplió 46 años. Este aniversario marca el día en el que se festeja el Día de la Industria Sanjuanina, por lo que se trata de una ocasión para que se reúna el sector. El acto fue ayer y en su discurso, el presidente de la institución, Ricardo Palacios, criticó la política nacional que no apoya a los industriales e hizo un pedido especial para la minería. El empresario dijo que a nivel local San Juan tiene “la bendición de que hay un tren que vuelve a pasar, lo que queremos es que se suba la mayor cantidad de sanjuaninos”. Además, pidió que se apruebe la ley de proveedores locales que envió el Gobierno.

Para el Día de la Industria Sanjuanina de este 2025 los empresarios se reunieron en Servicios Industriales SA, una metalúrgica ubicada en Pocito. Ahí se encontraron decenas de industriales y también referentes de otros sectores, como las tecnológicas, mineros, perforistas y la construcción. También los acompañaron referentes del Gobierno: buena parte del Ministerio de Producción, el ministro de Minería y hacia el final llegó también el gobernador Marcelo Orrego. Frente a este último, el presidente actual de la UISJ, que está a días de terminar su gestión, hizo un balance y además marcó la agenda del rubro. Las críticas al Gobierno nacional fueron protagonistas de una porción del discurso.

Palacios dijo que hoy la industria sufre de “falta de acceso al crédito, altos costos de financiamiento, altos costos energéticos, ausencia de infraestructura, transporte con camiones, leyes laborales obsoletas, impuestos distorsivos, entre otros cientos de problemas; costos municipales, la inflación del 2% mensual versus el 2% anual de otros países. Estos son algunos componentes del famoso costo argentino”. El empresario dijo que con estas condiciones desfavorables “y falta de políticas industriales nacionales, nos quieren hacer competir con el mundo, donde muchos países entendieron que el desarrollo económico de un país es con más y mejor industria”.

Frente a este escenario, agregó, que el país en la actualidad “en vez de generar herramientas para que la industria se desarrolle y haga lo que sabe, decidimos subsidiar las importaciones con los pocos dólares que tenemos, pensando en políticas electorales, cortoplacistas y generando la caída del consumo interno”. El pedido del empresario fue que “a la política le pedimos sentido común, que entienda que invertir en la industria es invertir en el futuro, en la sociedad”. Propuso “poner la industria de moda otra vez”.

En cuanto a la situación puntual en San Juan, Palacios habló especialmente sobre la minería. “Sin duda la posibilidad del desarrollo minero como motor que moliviza a otros sectores es una oportunidad”, dijo. Dijo que necesitan la ley de proveedores locales “no para imponer contratación o para alambrar la provincia”, sino para dar más oportunidades a las empresas sanjuaninas. Frente a referentes del sector, como el presidente de la Cámara Minera Iván Grgic, el industrial dijo que más oportunidades significa “devolver la oportunidad a quienes defendieron la minería y quienes ayudamos a construir la licencia social”.

A su vez, el empresario hizo un pedido especial al gobierno provincial, respecto a la ley de compre local, que marca que el Estado debe adquirir todos los bienes posibles a empresas sanjuaninas. Del 100% de las compras del Estado quedan para los locales un 6%, cuando podría ser el 15%. No todo lo podemos producir, pero lo que sí se debe dar las oportunidades”, opinó. El cálculo del empresario fue que se podían volcar 10.000 millones de pesos a nivel local mientras hoy se ven “industrias que paran su producción, que despiden personal o se reconvierten en revendedores de productos”.

Además de estos dos pedidos puntuales, el empresario se refirió al trabajo hasta de su gestión en la Unión Industrial y dijo que en los pasados cuatro años lograron aumentar la cantidad de socios a casi 200. Si bien reconoció los desafíos que hubo por problemas económicos, señaló que se crearon departamentos nuevos que serán estratégicos, entre ellos Formación y Educación, Triple Impacto, Desarrollo de Proveedores y Tecnificación Industrial.

También señaló que con el gobierno provincial lograron algunas alianzas clave, como el programa Aprender Trabajar y Producir y la nueva impronta del FNS, que cuenta con apoyo directo de privados y eventos empresariales. Dijo que un hito fue también llegar a la Arminera por primera vez con un stand de la industria sanjuanina que fue colaborativo y donde también recibieron apoyo del Estado. Finalmente, dijo que esperan que las industrias buscarán seguir siendo “el motor de San Juan”.

>Motor local

El gobernador Marcelo Orrego destacó en su discurso que la industria es “fundamental y esencial para la provincia, porque representa un 16% de la actividad económica”. Además, reconoció el valor de los emprendedores y se comprometió a trabajar con el sector.

>Apoyo económico

Gustavo Fernández, ministro de Producción, sostuvo que, aunque hay una coyuntura difícil “la provincia en este año y medio de gestión estuvo donde tenia que estar y ha puestos fondos propios para el financiamiento privado por 88.000 millones de pesos”.