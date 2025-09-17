En una cervecería, al atardecer y rodeados de mentores que darán consejos: la estimulante jornada para empresarios jóvenes de San Juan Se trata del "Net Sunset", organizado para conmemorar el Día Nacional del Joven Empresario.

El próximo viernes 19 de septiembre, a partir de las 18,30, San Juan será sede de “Net Sunset”, una propuesta innovadora de networking organizada por la Dirección de Pymes y Emprendedores, con el objetivo de fortalecer el ecosistema emprendedor local y conmemorar el Día Nacional del Joven Empresario.

Desde 2007, cada 19 de septiembre se celebra en el país esta fecha, instaurada tras el primer Encuentro Nacional de Jóvenes Empresarios. Este año, la provincia se suma con un formato diferente que promete combinar la inspiración de los mentores con la frescura de un encuentro distendido al aire libre.

Networking con estilo atardecer

“Net Sunset” se realizará en Ancestral Cervecería (España 533 Norte, Capital), con el estilo relajado de un atardecer sanjuanino. El espacio está diseñado para que los participantes puedan generar vínculos, intercambiar experiencias y enriquecer sus proyectos en un ambiente más cercano y menos formal que los habituales eventos de negocios.

La propuesta contará con la participación de mentores de distintas entidades gremiales empresarias, quienes brindarán consejos, orientación y herramientas para los jóvenes empresarios y emprendedores que buscan potenciar sus ideas y consolidar sus proyectos.

Organización y objetivos

El evento está organizado por la Dirección de Pymes y Emprendedores, dependiente de la Secretaría de Coordinación para el Desarrollo Económico del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación de San Juan.

El objetivo es claro: apostar a la inspiración, al encuentro y al fortalecimiento del entramado empresarial joven, en línea con la celebración nacional que busca visibilizar y potenciar el rol de los nuevos líderes del sector productivo.

Con “Net Sunset”, San Juan se suma a la red de actividades que, en distintos puntos del país, buscan darle protagonismo a los jóvenes empresarios como motor del crecimiento económico y la innovación.