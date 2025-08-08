La Cámara Vitivinícola pidió la suspensión del “impuestazo” de la COVIAR: “El sector se encuentra afectado por una crisis estructural” En una nota se queja del incremento de un 45% el gravamen a sus asociados.

Después de que se conociera que la Corporación Vitivinícola Argentina aumentó en un 45% las contribuciones obligatorias a sus asociados, la Cámara Vitivinícola de San Juan manifestó su rechazo a la medida que se hizo oficial tras su publicación en el Boletín Oficial.

Lo hicieron a través de una nota dirigida al presidente de COVIAR, Mario González donde le solicitan “considerar la posibilidad de suspender provisoria o definitivamente el incremento del 45% de aporte obligatorio del sector industrial para con Corporación”, argumentando “la imposibilidad de poder absorber cualquier incremento en nuestra cadena de costos ya que la materia prima con la que elaboramos vinos y mostos sufrió un deterioro interanual en su precio, al igual que los productos que elaboramos”.

La misiva además hace hincapié en “la escasa venta de nuestro stock de vinos y mostos. El sector se encuentra afectado por una crisis estructural y de mercado que nos ha llevado a una situación de análisis profundo sobre la continuidad de los productores primarios y en la misma línea nuestra propia actividad”.

Recalcaron que no han “logrado colocar los volúmenes habituales para esta época del año”, lo que los perjudica en el pago “de los compromisos asumidos en el pago de materia prima a nuestros proveedores más el no cumplimiento con diferentes obligaciones financieras asumidas este año para la presente vendimia”.

Luego de exponer la situación de sus asociados y con el objetivo de “evitar incumplimientos, malestares, y preservar la continuidad de la actividad de la Corporación”, solicitaron que se ” evalúe la posibilidad de implementar medidas de alivio financiero como la suspensión del aumento del aporte”.