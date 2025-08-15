Escaso movimiento en el microcentro sanjuanino en la víspera del Día del Niño

Pese al feriado no laborable que rige para varias personas este viernes, el movimiento en el microcentro sanjuanino aún es tímido cuando restan menos de 48 horas para el Día del Niño. Si bien se espera que la mayor cantidad de clientes realicen sus compras durante esta jornada, aprovechando el feriado puente, la actividad aún es tranquila en la zona de la Peatonal.

Desde las cámaras que nuclean al sector mercantil lanzaron no sólo promociones en diferentes rubros sino que también destacaron los beneficios de pagar con crédito y en cuotas, lo que colabora con el bolsillo de los sanjuaninos.

Por el momento, el ritmo esperado de compras aún no se refleja y aguardan para lo que resta del viernes y todo el sábado.

Recordaron que habrá un outlet en Capital en todos los comercios adheridos con descuentos de hasta el 50% y promociones de 2×1. Además, el gran festejo será el viernes 16 de agosto, a las 10, en peatonal Rivadavia 238 Este, a metros de Tucumán, frente a la sede de la CCUSJ.