Este año, el vandalismo ya le costó $70 millones a Naturgy Hubo hechos en Caucete, Sarmiento y el Gran San Juan. En estaciones críticas, suman seguridad.

Naturgy, la empresa distribuidora de energía eléctrica en la provincia, lleva gastados en lo que va de este año cerca de 70 millones de pesos para reponer partes del sistema eléctrico que fueron robadas o vandalizadas. El último de los hechos más graves fue en Jáchal, cuando destruyeron un transformador y dejaron sin agua el departamento del Norte. La mayoría de las reposiciones deben hacerse en estaciones transformadoras, según detallaron. Hubo problemas en Caucete, Sarmiento y La Bebida en los últimos meses, además del caso jachallero. Por eso en estaciones críticas armaron un sistema de prevención con Seguridad y la Policía, para evitar desconexiones masivas.

La empresa Naturgy está a cargo de la distribución de la energía a usuarios particulares, por lo que debe mantener la infraestructura que incluye transformadores y algunas Estaciones Transformadoras (ET). Debido a esto también tienen que reponer los elementos cuando hay hechos de vandalismo o robos. El último caso notorio que hubo fue en Jáchal, en la planta que tiene OSSE de extracción de agua de la Pampa del Chañar para consumo de los vecinos. Ahí, durante la madrugada del jueves 7 de agosto. Según denunciaron, delincuentes lograron bajar el aparato que estaba en postes de gran altura, probablemente tirándolo con un vehículo, para luego robarse 800 kg de cobre y otras partes. Lo más grave fue que dejaron sin servicio de agua potable a toda la comunidad, ya que era el que alimentaba las bombas.

Tras la consulta de DIARIO DE CUYO a la empresa, voceros de Naturgy aseguraron que en lo que va del año “se ha erogado cercano a los 70 millones de pesos destinado a la reposición de transformadores, cables, tableros y otros elementos necesarios para atender daños por hechos delictivos”. Esto sale del presupuesto de la propia empresa distribuidora, que brinda servicio en toda la provincia excepto en el departamento Caucete, y por lo tanto es parte de los costos que calculan a la hora de cobrar el servicio.

Los arreglos más importantes que tuvieron que hacer durante este periodo fueron las estaciones transformadoras Caucete, La Bebida y Sarmiento. También agregaron a este listado la reposición de los transformadores de las subestaciones 6476 y 6478 que alimentan la Pampa del Chañar y en la SETA 6412 del distribuidor Pampa, detallaron. Estos últimos, al igual que todos los daños en los que se corta la energía, fueron reparados de urgencia debido a que estaba comprometido el suministro de agua potable.

Este medio también consultó con José María Ginestar, director de Recursos Energéticos, para saber si hubo problemas similares con líneas e infraestructura que gestiona la provincia. El funcionario aseguró que lo que sufrieron fueron algunos hechos de vandalismo en luminaria, ya que el resto de las instalaciones son de muy alta tensión y no sufren tantos ataques. Además, explicó que el mayor problema tiene que ver con “la seguridad humana, porque las personas que intentan robar este tipo de elementos pueden sufrir heridas graves o incluso la muerte”.

El funcionario contó que en 2024 recibieron una alerta de la empresa Transener, que gestiona la Estación Transformadora Nueva San Juan, por hechos de vandalismo. Tras eso decidieron reforzar la seguridad en el predio. Desde Naturgy coincidieron en que trabajan con las fuerzas de Seguridad de la provincia para prevenir estos hechos, en especial con vigilancia de las instalaciones más críticas que tienen a cargo.

Sitios clave

3 son los lugares que concentran la mayor cantidad de hechos durante este año, según la empresa: Caucete, Sarmiento y Rivadavia (particularmente en la localidad de La Bebida). También hubo un caso grave en Jáchal.