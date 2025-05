Exportaciones: San Juan es la segunda provincia con mayor crecimiento del país Nuestra provincia experimentó uno de los mayores crecimientos exportadores del país en 2024 aumentando un 62,7% sus exportaciones con respecto a 2023. El oro y los medicamentos a la cabeza de las ventas al exterior.

Con 1.888 millones de dólares exportados, que significan un 62,7% más que en 2023, San Juan se ubicó segunda en el ranking de crecimiento exportador por provincias. El primer lugar lo ocupó Formosa con un crecimiento del 79,6% pero con solamente 37 millones de dólares exportados. Siguen luego las provincias de Santiago del Estero con el 49,5%, Chaco con el 32,6% y La Pampa con 31,9%.

En cuanto los totales facturados por provincias en dólares, San Juan ocupa el séptimo lugar detrás de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Neuquén, Chubut y Santa Cruz.

En la región de Cuyo, la provincia de San Juan presenta el mayor crecimiento exportador y el mayor volumen facturado por encima de Mendoza que experimentó un crecimiento del 22,1% con 1.602 millones de dólares facturados en 2024 por exportaciones.

San Juan, exporta a más de 150 países y a la cabeza de los productos más exportados se ubica claramente el oro, seguido de los medicamentos, el mosto o jugo concentrado de uva, las pasas de uva, la cal y el aceite de oliva.

El mayor protagonismo de las exportaciones de San Juan lo tiene del sector minero con un valor FOB exportado que supera los 1.525 millones de dólares y representa el 82,6% de las exportaciones de la provincia. También en volumen la participación del sector minero domina con más de 566 mil toneladas que representan también el 82% del volumen despachado por la provincia. Así, las exportaciones mineras crecieron un 78% en valor FOB y 23% en volumen.

El oro alcanzo operaciones un valor FOB de unos 1.467 millones de dólares, mejorando su performance respecto del 2023 en un 80% en el ingreso de divisas. En tanto el sector minero no metalífero, donde dominan las cales, concretó exportaciones por casi U$S 50 millones y unas 565 mil toneladas, significando un crecimiento del del 23 % en valores FOB y del 22 % en volumen, respecto de las exportaciones del año 2023.

También el resto de las exportaciones tradicionales de la provincia pertenecientes a los sectores industriales, vitivinícolas, frutihortícolas y agroindustriales tuvieron comportamientos positivos significativos que muestran crecimientos en relación con el 2023. Así el sector industrial con 140 millones de dólares exportados creció un 32% liderado por los medicamentos; el sector vitivinícola con casi 115 millones de dólares aumentó un 62% con el protagonismo del mosto y las pasas.

Solo el sector olivícola mostró un retroceso al cerrar 2024, pues si bien aumento el despacho de aceitunas en conservas, los menores despachos del principal motor del sector que es el aceite de oliva determinaron una caída en valores del 27%, alcanzando igual unos importantes 44,5 millones de dólares exportados. La menor cosecha originada en la vecería estacional de este tipo de cultivos determino una menor producción y venta de aceites.

El transporte internacional de cargas es fuertemente movilizado por la exportación minera no metalífera, en particular la cal. Este eslabón de la economía sanjuanina movilizó durante los 12 meses del año pasado casi el 82% de las cargas. A modo de ejemplo, las 566 mil toneladas de exportación mineras demandan más de 22.000 camiones anuales, 1.800 mensuales y unos 60 diarios de promedio. Excluida la minería, el resto de los sectores tradicionales demandó más de 6.900 camiones para su transporte hacia el exterior en todo el 2024.

En el top 10 de las ventas externas de San Juan encontramos:

1. Oro: en todas sus formas exportables suma casi U$S 1.467 millones FOB por unos 46 mil kg, mejorando su performance respecto del 2023 un 80% en U$S del ingreso de divisas.

2. Medicamentos: por unos U$S 114 millones FOB y unos 739 mil kg, creció el 26% en valores y un 31% en cantidad exportada.

3. Mosto de uva: Creció un 67% en valor respecto del 2023, llegando a los 56 millones de dólares y más de 34 millones de kilos que son un 98% más que 2023

4. Pasas de uvas: con 54 millones de facturación y 28 millones de kilos exportados muestra aumentos del 67% en el valor y el 58% en cantidad respecto de 2023.

5. Cal, exporto por 46 millones de dólares, mejorando un 34% respecto al año anterior, siendo el principal producto en volumen exportado por peso.

6. Aceite de oliva: aunque por su alternancia anual en volúmenes de producción o rindes de cosecha propios del olivo, redujo sus exportaciones un 33% en Valor FOB, alcanzando los 39 millones de dólares.

7. Juntas metalopláticas: Este producto de la industria autopartista muestra exportaciones por U$S 6,9 millones con una recuperación del 51%.

8. Tomates preparados o conservados: se exportaron U$S 6,1 millones de valor FOB, significando esta cifra un aumento del 92% respecto del 2023.

9. Aceitunas: registraron una restauración del 71% en valor FOB con casi U$S 6 millones generados por sus ventas externas.

10. Demás manufacturas de plástico: exportaron por un valor FOB de unos U$S 5,8 millones y unas 1.550 toneladas mostrando un 33% de aumento en U$S y 26% en volumen.

*Fuentes: INDEC y Dirección de Comercio Exterior dependiente de la Secretaría de Coordinación para el Desarrollo Económico, del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación del Gobierno de San Juan. Cruzando información propia con bases de datos de empresas e instituciones consultadas.