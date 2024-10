Expropiación de La Superiora: en Rawson esperan que con el nuevo fallo pagarán menos Munisaga resaltó que les dieron oportunidad de defenderse. Técnicos definirán el nuevo monto.

Tras cruces judiciales y políticos, el escándalo por la expropiación de la ex bodega La Superiora, que hoy es un centro cultural y deportivo, podría terminar pronto. Es que la Sala IV Cámara de Apelaciones en lo Civil dejó en manos del Tribunal de Tasaciones el cálculo de cuánto debe pagar la Municipalidad de Rawson a los ex dueños. El intendente Carlos Munisaga dijo que esperan que se pueda llegar a un nuevo monto “justo”, que no afecte la finanzas municipales. De ser así, están dispuestos a pagar, tras meses de cruces con los ex dueños. En principio, esperan que sea menor a los 370 millones de pesos que pidió la Justicia hace meses.

El tono del conflicto bajó luego de que se pronunciara la Cámara de Apelaciones. En este fallo, solicitaron volver atrás el cálculo de la jueza Adriana Tettamanti y el Tribunal de Tasaciones, que en 2023 definieron una actualización del monto que debía pagar el municipio. El dinero correspondía a 1,8 millones de pesos que quedó debiendo la Municipalidad de Rawson a la firma Cuyo Inversiones en 2012, cuando expropiaron el predio de ex bodega. El año pasado, desde la Justicia actualizaron el monto calculando respecto al dólar blue, lo que incrementó la deuda a 370 millones de pesos. Esto debía pagarlo la gestión de Rubén García, que estaba por terminar, o apelar la decisión, pero no hicieron ninguna de las dos cosas y quedó firme.

Debido a esto, Munisaga resaltó que el nuevo fallo de la Cámara de Apelaciones les da “la oportunidad de defendernos de una deuda que iba a afectar el funcionamiento del departamento y a los rawsinos”. Es que desde su gestión habían denunciado que de pagar el monto que pedían, las cuentas municipales se iban a ver muy afectadas. Ahora, en cambio, dijo que discutirán el nuevo monto en Tasaciones pero que esperan poder “cumplir con el pago de la indemnización (a los antiguos dueños) y que el municipio se vea abordado de manera justa”.

Otro punto que resaltó el intendente fue que no quieren que se haga una nueva tasación, esto quiere decir, que se calcule nuevamente el valor del inmueble. La jueza que preside la cámara de Apelaciones, María Josefina Nacif, habló con DIARIO DE CUYO sobre el fallo y explicó que el paso siguiente que se dará en el Tribunal de Tasaciones “no deberá tasar de nuevo el inmueble, sino que trabajarán sobre las pruebas de la tasación ya existente que quedó firme”. De esta manera, lo que harán es hacer nuevamente la actualización del saldo que no pagó en su momento el municipio, cuando debía pagar 6,8 millones de pesos, pero solo depositó a los ex dueños expropiados 5 millones de pesos.

La magistrada dijo que a la hora de hacer el fallo entendieron que calcular cómo se incrementó la deuda utilizaron el dólar que “no es una variable económica del país, que tiene sus herramientas e instituciones”. Por eso el valor que le exigían hasta el momento al municipio no les parece justo. Lo que solicitaron ahora, explicó, es que utilizando la tasación que quedó firme y utilizando alguna metodología válida. La definición será primero del tribunal de Tasación, compuesto por arquitectos e ingenieros. También intervendrá un nuevo juez de primera instancia, quien informará a las partes y el municipio tendrá 10 días para pagar, antes de ser intimado. Nacif confirmó que no intervendrá Tettamanti, aunque aclaró que no fue apartada por su participación anterior sino porque “es el procedimiento habitual”.