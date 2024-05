Feria Agroproductiva: por el éxito hay expositores en lista de espera para participar Este evento creció en cantidad de expositores, en días de realización y en actividades extras.

Comenzó con la pastelería durante la pandemia como una alternativa para contribuir con la economía familiar. Ahora, gracias a la Feria Agroproductiva, esta actividad se convirtió en el principal sustento de su familia. Es el caso de Noelia Guzmán, una de los más de 100 feriantes que participan de esta propuesta que puso en marcha el Ministerio de Producción hace un par de año y que creció en cantidad de expositores, en días de realización por demanda tanto de ellos como del público, y en actividades extras para convertirse también en un paseo familiar. Debido a su éxito, actualmente hay productores y emprendedores en lista de espera para poder participar de la misma. Ayer se realizó una nueva edición.

‘Hace dos años que participo en la Feria Agroproductiva con mi marido y nos va bien. Hay días que vendemos unos $70.000. Gracias a esta oportunidad podemos comprarle lo necesario a nuestra hija de 2 años. Espero que la feria siga creciendo para darle oportunidad a más feriantes’, dijo Noelia Guzmán.

Por su parte, Miguel Moreno, secretario de Agricultura, también hizo un balance positivo respecto a la evolución y éxito de la Feria Agroproductiva. Agregó que actualmente entre 100 y 105 productores y emprendedores participan en forma permanente en cada una de las ediciones de este evento. Y que la participación no es mayor por una cuestión de espacio. Esta feria se sigue realizando en el Paseo de Las Palmeras, en el Parque de Mayo, donde no hay espacio para más stand. Hay unos 20 productores en lista de espera para poder incorporarse a la actividad. ‘Estamos analizando la posibilidad de ampliar la participación, pero sin mudar la feria a otro espacio porque ya es una tradición hacerla en este paseo. Pero, tratamos de darles participación a los emprendedores que están en la lista de espera. Es por eso que los feriantes fijos nos deben informar si no pueden participar en algunas de las ediciones para que convoquemos a los que están en esa lista. Es por eso que también introducimos algunos cambios para ampliar esta posibilidad’, sostuvo Moreno.

Según contó el funcionario, ahora la feria se realiza dos veces al mes de manera fija (el primer y el tercer sábado de cada mes), mientras que en otros años no tenia una fecha determinada. A esto se sumó la realización en fechas y horarios especiales. ‘A fines de diciembre hicimos dos días de feria por la proximidad de la Navidad, y este año, durante febrero, y marzo, realizamos ediciones nocturnas que tuvieron muy buena aceptación. Ahora, se realiza en el horario habitual de 9 a 14, pero con actividades extras para seguir atrayendo a más público e impulsando las ventas’, dijo el funcionario.

De a poco, esta propuesta fue incorporando espectáculos de música y danza, como también entretenimiento y recreación para los niños, de modo que también se convirtió en un paseo para toda la familia. Moreno agregó que, además, se comenzó a trabajar en forma conjunta con otras reparticiones para brindar un servicio extra a la gente. Dijo que en algunas ediciones participó el Ministerio de Salud con campañas de vacunación y de prevención de enfermedades. ‘Lo que más nos reconforta con el crecimiento de la Feria Agroproductiva, en cuanto a la participación de los feriantes, es que representa una nueva filosofía de vida, reemplazando los subsidios y planes sociales por un microemprendimiento. Pero queremos que el emprendedor que participa de la misma aspire a más. Por eso les brindamos de manera permanente cursos de capacitación para que mejoren sus propuestas y logren expandirse. En estos días les daremos una charla sobre las líneas de crédito a las que pueden acceder para seguir creciendo’, dijo Moreno.