El Gobierno financia proyectos innovadores y el desembolso ya se acerca a $150 millones Las iniciativas abarcan desde salud, alimentos, mejoras con IA a servicios para la industria y minería.

El Programa de Fortalecimiento de Economía del Conocimiento, que lleva adelante la Secretaría de Ciencia y Técnica, ya terminó la primera mitad del trabajo con resultados alentadores. En total un jurado eligió 24 proyectos de innovación, de actores que ya se encuentran trabajando en este sector, y de estos todos recibieron la mitad de los fondos, por lo que el giro fue de 120 millones de pesos. Gracias a los buenos resultados, seis de estos tienen aprobado el total de los 10 millones de pesos que recibirán, lo que sumará en los próximos días otros 30 millones más. Así, hasta el momento, habrán desembolsado 150 millones de pesos de los 240 millones que estaban designados para esta iniciativa (el 62,5%).

Dentro de las líneas que tiene la secretaría que depende del Ministerio de Producción, el Programa de Fortalecimiento apuesta a empresas y profesionales que ya están desarrollándose dentro de la industria tecnológica local.

El objetivo que tienen es dar con las ideas más innovadoras y que pueden generar un impacto posterior en mayor producción local y nuevos puestos de trabajo, explicó el director de Economía del Conocimiento, Andrés Menegazzo. Es en este grupo con mucho potencial donde decidieron invertir durante este año 240 millones de pesos en ANR (Aportes no Reembolsables). Este sistema y no créditos tiene que ver con que es una forma de apoyar “ideas muy innovadoras, pero con alto riesgo, que no consiguen financiamiento tradicional”, explicó el funcionario a cargo.

Ciencia y Tecnología cuenta con una oficina que asesora proyectos.

A pesar de que se trata de proyectos que están en fases de desarrollo inicial, los resultados que obtuvieron con los 24 seleccionados fueron muy buenos, explicó. Desde el inicio los que se presentaron superaron las expectativas. Ingresaron al programa 43 postulantes y en un principio iban a elegir a 20, pero encontraron que el nivel era muy alto y decidieron sumar más fondos para alcanzar a 4 propuestas más. Así quedó la nómina de los que están desde principios de año trabajando con acompañamiento de Ciencia y Tecnología. Los rubros en los que están trabajando van desde mejoras de procesos internos de las empresas con uso de inteligencia artificial, geofísica, productos alimenticios, gestión de muestras mineras, hongos, formas para mejorar el tratamiento en terapia intensiva e intermedia, recursos humanos, sistemas de diseño y mejoras técnicas de producción, entre otros.

Estas iniciativas empezaron el trabajo y en las etapas iniciales recibieron la mitad de los fondos que tenían designados: 5 millones de pesos. Con este dinero tenían que desarrollar los primeros pasos, en los que también contaron con apoyo de parte del ministerio. Una vez que los proyectos alcanzan el 30% de avance que habían pautado con las autoridades, se les habilita el pago de la otra mitad de los ANR, para alcanzar los 10 millones de pesos. Que el pago se haga en esta instancia tiene que ver con que los fondos solo cubren el 70% de la inversión necesaria. Hasta ahora, han conseguido que seis de las propuestas lleguen a este nivel y serán las primeras en recibir el total en los próximos días, ya que tienen el aprobado, aunque el tiempo límite era diciembre. Quienes no cumplan los objetivos, deben devolver los fondos.

> Analizan otra edición

El balance del Programa de Fortalecimiento es muy bueno, explicó Menegazzo, con seis proyectos que ya aprobaron el segundo giro. El funcionario dijo que esto alienta la posibilidad de una segunda edición, aunque esperarán a cerrar este para analizar los datos resultantes.