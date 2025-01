Gobierno entregó más $500 millones para la producción, que no deben ser devueltos Los ANR a sectores estratégicos significaron una inyección de más de $504 millones en 2024.

Desde el Ministerio de Producción adelantaron que durante este año seguirán vigente las líneas que entregan Aportes No Reembolsables (ANR). Estos son fondos que llegan a los beneficiarios y no tienen que ser devueltos, que funcionan en paralelo con los créditos disponibles. El dinero se destina a sectores estratégicos, que pueden tener un beneficio a largo plazo, a emprendimientos que no aplican a otras herramientas o que generan un impacto positivo en la sociedad, aunque no tengan un retorno rápido. En 2024, a través de al menos tres organismos, entregaron más de 504 millones de pesos, que salieron de acuerdos internacionales o de fondos locales, ya que Nación dejó de otorgar estas ayudas.

Los ANR tienen distintos orígenes de financiación, entre ellos acuerdos que firmó la provincia con Naciones Unidas y el Banco Interamericano de Desarrollo. Los convenios son plurianuales y algunos siguen vigentes, por lo que seguirá habiendo fondos disponibles, confirmó Martín Palisa, director de la Agencia San Juan Inversiones. En el caso de la Secretaría de Ciencia y Técnica, tienen también destinado parte de lo que ingresa por el porcentaje de regalías mineras al apoyo de proyectos estratégicos. Esto hace que, si bien por segundo año la Nación no aportará presupuesto, puedan seguir las líneas para el 2025.

Las tres instituciones que se encargaron de gestionar los ANR fueron la Agencia Calidad San Juan, Agencia San Juan de Inversiones y la Secretaría de Ciencia y Técnica. Cada una tuvo la tarea de llevar adelante programas específicos, en los que se utilizó este tipo de herramientas. Funcionan en paralelo a las distintas líneas de financiamiento que otorgó la provincia, que son más amplios y durante el 2024 significaron aportes de 5.862 millones de pesos. De estos una parte fue a través de las agencias de Gobierno y otras por el Banco San Juan, con el que firmaron un acuerdo para ofrecer tasas más convenientes. En todos los casos de créditos, los beneficiarios tienen que devolver el monto que recibieron.

Los beneficiarios de los programas de no reembolsables fueron 331 empresas, 43 emprendedoras, 31 proyectos de autoempleo y 30 ganadores de un concurso de asistencia a la innovación productiva. La selección tenía que ver programa puntual en el que se distribuía. Por ejemplo, las emprendedoras estaban vinculadas a Mujeres +, una línea que selecciona proyectos liderados por mujeres para incorporarlas a la economía formal. Otros de los beneficiados fueron quienes se inscribieron en Aprender, Trabajar y Producir, los cursos que dictó en el segundo semestre el ministerio, que buscaban ser independientes.

El titular de Calidad San Juan, Manuel Rodríguez, explicó que estos beneficios están especialmente orientados y que en la mayoría el dinero no llega a la cuenta del emprendedor, sino que el Estado paga el bien o servicio otorgado. Los aportes por ANR suelen utilizarse para etapas específicas. Por ejemplo, en el caso de que estén destinados a estudios técnicos para digitalizar procesos o recibir capacitación, la agencia o ministerio contrata al especialista.

En otros escenarios, como el apoyo en participación de ferias o capacitaciones, se puede hacer un reembolso. Con este sistema apoyaron a 331 empresas, de las cuales 54 recibieron un total de 178 millones de pesos, que cubrían el 50% de los gastos. El resto de las firmas se asoció en 4 ANR, con lo que alcanzaron a cubrir el 90% de lo que necesitaban.

Objetivos de los ANR

Los ANR se usaron para emprendimientos (44), consultorías (20), impulso a la digitalización (19), participación en ferias (13), inversiones verdes (4), capacitación a sociedades (2) y certificaciones (1).

Quiénes distribuyen

El 63,7 % de los ANR se gestionaron a través de la Agencia San Juan de Inversiones y el resto por la Agencia Calidad San Juan, ya que cada organismo tiene sus propias líneas de trabajo.