Gastronómicos apuestan a las ventas en el predio de la FNS Las reservas hoteleras no se elevaron, excepto con la llegada de empresarios.

Desde la Cámara de Empresarios Hoteleros y Gastronómicos tienen expectativas moderadas en la previa de la Fiesta Nacional del Sol. Si bien dicen que el evento históricamente no genera grandes llegadas de visitantes, creen que podrán aprovechar las actividades empresariales e institucionales que montaron este año. Los locales de comidas apostaron por la venta en el predio a quienes vayan a los espectáculos y la feria. A esto suman algo de movimiento por los catering de otras actividades vinculadas.

Este año, la FNS será en el Estadio del Bicentenario y el Velódromo Chancay por primera vez y se trasladó a los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre. Este cambio en la ubicación y la temporada no cambió algo que desde el sector turístico dicen que ocurrió siempre: no es evento para visitas masivas del resto del país. La presidenta de la cámara que agrupa a empresarios, Tamara Boggian, dijo que ahora las reservas y ocupación en los hoteles de Capital está alrededor de un 20%.

En general, explicó, durante otras ediciones de la fiesta mejoraban las visitas en caso de que hubiera otro evento deportivo o cultural que incluyera comitivas. Este año ese rol lo cumple Forum FNS, un evento empresarial que realizarán en el Teatro del Bicentenario en paralelo. Para este llegaron visitantes en lo que la empresaria denominó turismo corporativo, que en la provincia suele alojarse en hotelería tradicional con reservas previas. Por eso, además, no cree que se sumen más de lo que ya está anunciado.

Desde el sector gastronómico, el vicepresidente de la cámara Mariano Carmona, dijo que una parte de los integrantes aprovecharán este movimiento extra en el centro sanjuanino. “La gestión actual entendió que no es un evento turístico, pero sí institucional y decidió darle ese perfil”, agregó. Para el resto, habrá dos iniciativas fuertes: el velódromo y los servicios de catering en algunos stands o reuniones que fueron contratados.

Según explicó, en general no es mucho el consumo en locales luego de las noches de fiesta porque “la mayoría prefiere comer en la misma feria en la oferta amplia que hay ahí”. Por eso buena parte de los socios apostaron por sumarse a la oferta gastronómica in situ. En cambio, explicó, por la distancia del Bicentenario a muchas de las casas de comida, no cree que haya una parte que se movilice hasta el centro para cenar después de los shows.

Al respecto, sí se espera buen movimiento en los recitales de La Barra, La Konga, Luck Ra, Airbag, Trueno, Los Palmeras, Abel Pintos y Luciano Pereyra, por la calidad de los artistas.

> Nueva ubicación y organización

Con el cambio de sede de la Fiesta Nacional del Sol, el público tendrá nuevos lugares donde ir a adquirir sus entradas si quiere hacerlo en el predio y nuevas formas de ingresar. Esta nueva edición será en el Estadio del Bicentenario, en Ruta 40 y calle 7. Habrá actividades tanto en la cancha, su estacionamiento como en el Velódromo y los predios anexos a estas estructuras. Los tres días, 31 de octubre y 1 y 2 de noviembre, el ingreso será a partir de las 19 para el público en general, mientras que los expositores tendrán un horario diferenciado. Además, el predio permanecerá abierto hasta las 3 de la mañana.

Los accesos se dividirán en las 6 puertas que tiene el estadio mundialista de Pocito. La puerta 1 está ubicada en Calle 7 y ahí el público podrá llegar a la boletería C, que es donde se podrá acceder a la feria de expositores y también al escenario de artistas locales La Peña.

Por calle General Acha está la puerta 2, con su correspondiente boletería D. De ahí se puede entrar a los tres escenarios con shows musicales: Enérgico, Clásico y La Peña, además de la feria la fiesta electrónica. Tiene también conexión con el Estadio del Bicentenario.

Las puertas ubicadas por la Ruta 40, que son las 3, 4 y 5, tendrán dos puntos de ventas cerca para quienes quieran comprar las entradas, la Boletería A y la Boletería B. Este acceso es el único que ingresa de forma directa al interior de Estadio del Bicentenario y por este lugar es donde las autoridades recomendaron que se acerquen quienes quieran ir a los recitales nacionales. Aun así, este ingreso también conecta con la Feria del Sol. Todos los días, los ingresos y las calles cercanas contarán con un operativo policial de más de 600 efectivos.