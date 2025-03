Gobierno analizará que se pueda hacer la RTO en otros talleres y concesionarias Provincia decidirá si se aplica el decreto. Los talleres creen que se monopolizará el servicio.

A primera hora de ayer el ministro de Desregulación de la Nación, Federico Sturzenegger, publicó una serie de modificaciones que hicieron a la Ley Nacional de Tránsito. La mayoría de los cambios quedó vigente para todo el país, pero hubo uno en el que el mismo funcionario anunció que “dependerá de las provincias”. Se trata de los cambios en el sistema de la Revisión Técnica Obligatoria (RTO). El mismo dice que se podrá hacer en cualquier taller o concesionaria que tenga los elementos requeridos, sin ser un local especializado, y extiende el tiempo de vigencia de la oblea. En la provincia, el Gobierno dijo que van a analizar la aplicación, mientras que desde las empresas que hoy ofrecen el servicio criticaron el cambio.

En San Juan existen en la actualidad sólo 3 locales que ofrecen la RTO, ubicados en calle Entre Ríos y Esquiú (el único céntrico) y otros dos en Ruta 40 y Ruta 20, que hacen el control al transporte de carga. Estos están regulados por la Secretaría de Tránsito y Transporte de la provincia. Desde el Gobierno de San Juan aseguraron a este medio que todavía no está decidido si van a adherir o no a la medida. Agregaron que van a trabajar internamente en el análisis con las autoridades a cargo. Los empresarios además pidieron reunirse con las autoridades antes de que se avance.

Esteban Labado, gerente de RTO San Juan, una de las empresas, dijo que desde primera hora hubo preocupación por la decisión que tomó Nación. El empresario señaló que la medida “está pensada para Buenos Aires, donde una sola empresa tiene 31 talleres y el servicio está monopolizado”. En cambio, dijo que en San Juan los talleres que existen deben “mantener la infraestructura, pagar sueldos que se definen en Buenos Aires, pagar un canon a Nación y a provincia y el resto de los impuestos, por la mitad de precio”. Es que, contó, Tránsito y Transporte les solicitó cobrar el 50% de lo que piden en otras jurisdicciones por el control y certificación del auto.

La situación actual de las empresas, según Labado, es compleja. “En 2023 cerró el taller de calle Córdoba, a pesar de que desde el sector intentamos que se sostuviera, por una cuestión de costos”, recordó el empresario. Además dijo que en la provincia el parque automotor no es tan grande y que los distintos anuncios de Nación confunden a la población y hay quienes creen que ya no es obligatoria.

Entre los problemas que ve respecto a lo anunciado por Sutrzenegger, Labado dijo que impactará directamente en las empresas porque “si se extiende el tiempo quiere decir que vamos a tener la mitad de trabajo”. Esto en referencia a que los vehículos nuevos tendrán 5 años sin necesidad de hacer la primera revisión, los que tienen más de 5 años deberán ir a cada 2 y los que tienen más de 10 deberán hacerlo anualmente. Además, dijo que esto también afectará a talleres mecánicos, porque habrá menos arreglos.

Además descartó que en la provincia se vaya a generar más lugares que ofrezcan el servicio. “Hace falta tener una fosa de 12 metros, equipamiento que a cada cierto tiempo hay que llevar a calibrar y un ingeniero contratado de forma permanente”, enumeró. La inversión para una línea nueva les costó, hace 2 años, más de 200.000 dólares, por lo que para el empresario será muy difícil que un taller común pueda hacer ese gasto. “Lo que va a pasar es que las grandes empresas, como las concesionarias, van a monopolizar el sistema”, dijo. Agregó que los talleres actuales quedarían en riesgo de cerrar, con entre 9 y 20 trabajadores, según el momento del año, que “perderían sus puestos de trabajo”.

> Autos importados, a largo plazo

Javier Fornasari, integrante de Acara y gerente de France Motors, habló sobre la importación de autos híbridos, otra de las medidas que anunció Federico Sturzenegger. El empresario dijo que no habrá un impacto en el corto plazo. “Esto afecta primero a importadores y terminales que a concesionarias”, detalló. Dijo que la medida rige para autos que tengan un valor FOB de “menos de 16.000 dólares” y que no son muchos los modelos por este precio en el mercado internacional. Además, dijo que para ingresar las unidades restan “meses de trámites y homologaciones” y recordó que hay un límite de 50.000 vehículos al año, que serían el 10% de los patentamientos previstos para 2025. En cuanto a la renovación del carnet de conducir, que también fue cambiado, este medio intentó comunicarse con Ernesto González, de EMICAR, pero el empresario no contestó las llamadas.