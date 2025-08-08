Este viernes pasadas las 14.30 horas comenzó la primera sesión de la tercera reunión paritaria del año. Esta cita debía desarrollarse en un principio el lunes 4 pero se pospuso hasta este viernes . En esta nueva paritaria se discutirá una nueva actualización salarial para el sector con los gremios UDAP, UDA y AMET.
En la misma se encuentra el ministro de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez y la ministra de Educación, Silvia Fuentes, además de la secretaria de Hacienda y Finanzas, Mariela Mingorance; la secretaria de Educación, Mariela Lueje; el secretario administrativo financiero del ministerio de Educacion, Luis Reynoso, la jefa de la Asesoría Letrada del Ministerio de Educación, Vanesa Débora Mestre; los asesores jurídicos de la Secretaría de Educación, Adriana Aguirre y Martin Recabarren; y el director de Recursos Humanos del ministerio de Hacienda y Finanzas, Sergio Castro.
En tanto, por la parte gremial; de UDAP asisten la secretaria General, Patricia Quiroga; el asesor Daniel Persichella. Por AMET; el secretario general, Daniel Quiroga; el secretario Gremial, Francisco Campos; el secretario Adjunto, Adrián Ruiz y por UDA; la secretaria General, Karina Navarro; el asesor Legal Rubén López y la secretaria Gremial, Gisella Abrego.