Gremios docentes negocian con Gobierno: arrancó la tercera reunión paritaria Desde las 14.30 los titulares de los gremios docentes y las autoridades de Economía, se encuentra reunidos en la primera sesión de la tercera reunión paritaria del año.

Este viernes pasadas las 14.30 horas comenzó la primera sesión de la tercera reunión paritaria del año. Esta cita debía desarrollarse en un principio el lunes 4 pero se pospuso hasta este viernes . En esta nueva paritaria se discutirá una nueva actualización salarial para el sector con los gremios UDAP, UDA y AMET.

En la misma se encuentra el ministro de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez y la ministra de Educación, Silvia Fuentes, además de la secretaria de Hacienda y Finanzas, Mariela Mingorance; la secretaria de Educación, Mariela Lueje; el secretario administrativo financiero del ministerio de Educacion, Luis Reynoso, la jefa de la Asesoría Letrada del Ministerio de Educación, Vanesa Débora Mestre; los asesores jurídicos de la Secretaría de Educación, Adriana Aguirre y Martin Recabarren; y el director de Recursos Humanos del ministerio de Hacienda y Finanzas, Sergio Castro.

En tanto, por la parte gremial; de UDAP asisten la secretaria General, Patricia Quiroga; el asesor Daniel Persichella. Por AMET; el secretario general, Daniel Quiroga; el secretario Gremial, Francisco Campos; el secretario Adjunto, Adrián Ruiz y por UDA; la secretaria General, Karina Navarro; el asesor Legal Rubén López y la secretaria Gremial, Gisella Abrego.