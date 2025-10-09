Gualcamayo, con licencia ambiental para la explotación de Carbonatos Profundos El Ministerio de Minería aprobó la Declaración de Impacto Ambiental de la histórica mina de oro, habilitando su continuidad operativa y la ejecución de nuevos proyectos. La resolución marca un giro en la política minera provincial.

La mina Gualcamayo, ubicada en Jáchal, obtuvo la Declaración de Impacto Ambiental (DIA). La aprobación fue otorgada por el Ministerio de Minería de San Juan, que avaló la actualización del Informe de Impacto Ambiental (IIA) correspondiente a la nueva etapa de explotación del yacimiento.

La resolución 596-MM-2025, que aprueba de manera conjunta la quinta, sexta y séptima actualización del IIA, se convierte en un punto de inflexión para la política minera sanjuanina, ya que impulsa nuevamente a uno de sus proyectos auríferos más emblemáticos.

El Ministerio evaluó las tres actualizaciones presentadas e incorporó los resultados de las acciones de protección ambiental realizadas, los hechos nuevos registrados y las obras ejecutadas o en curso entre 2019 y 2024. Además, el documento prevé los planes y obras para 2025-2026, entre los que destacan nuevas tareas de exploración, mejoras en la mina, el proyecto Carbonatos Profundos, la instalación de un parque fotovoltaico y la construcción de una planta de cal.

El proceso de evaluación comenzó en abril de 2023 y se desarrolló bajo el marco del Decreto 07-2024, a través de la Comisión Interdisciplinaria de Evaluación Ambiental (CIEAM), coordinada por la Dirección de Evaluación Ambiental Minera (DEAM). Según informaron desde la cartera minera, el procedimiento cumplió con todos los plazos previstos por la normativa, completando la evaluación en seis meses exactos desde su presentación.

Con esta aprobación, Gualcamayo renueva su licencia ambiental y recupera su capacidad operativa, lo que representa un nuevo impulso para el desarrollo del sector. El Ministerio destacó que la medida refuerza la institucionalidad del sistema minero sanjuanino y demuestra la capacidad del Estado provincial para garantizar procesos “ágiles, previsibles y técnicamente rigurosos”.