Huaco se suma al Programa ATP con una capacitación en Electricidad Domiciliaria En el marco del Programa Aprender, Trabajar y Producir (ATP), se puso en marcha un nuevo curso en la localidad de Jáchal, cumpliendo con el objetivo de llevar formación a cada rincón de la provincia.

El pasado 22 de septiembre comenzó, en la localidad de Huaco, departamento Jáchal, la capacitación en Electricidad Domiciliaria. La formación se dicta en la Escuela Agrotécnica de Huaco y responde a una necesidad concreta de la comunidad, que, por su ubicación distante de los principales centros de capacitación, suele enfrentar dificultades para acceder a este tipo de propuestas.

Este inicio marca un paso importante en la descentralización de oportunidades, en línea con el pedido del gobernador Marcelo Orrego de acercar el ATP a cada rincón de San Juan, garantizando igualdad de acceso a instancias formativas y herramientas de autoempleo.

En Jáchal, además de Huaco, el programa también tiene presencia en San José, donde se desarrollan cursos de Panificación, Refrigeración y Aire Acondicionado, y Electricidad Básica. Asimismo, en la localidad de Villa Mercedes se dictaron capacitaciones en Mecánica del Automotor y Repostería, ampliando el alcance territorial del plan.

La llegada del ATP a Huaco confirma la consolidación de una política pública que apuesta por la formación en oficios, el fortalecimiento del empleo local y la creación de igualdad de oportunidades para todos los sanjuaninos, sin importar la distancia geográfica.