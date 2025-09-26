El pasado 22 de septiembre comenzó, en la localidad de Huaco, departamento Jáchal, la capacitación en Electricidad Domiciliaria. La formación se dicta en la Escuela Agrotécnica de Huaco y responde a una necesidad concreta de la comunidad, que, por su ubicación distante de los principales centros de capacitación, suele enfrentar dificultades para acceder a este tipo de propuestas.
Este inicio marca un paso importante en la descentralización de oportunidades, en línea con el pedido del gobernador Marcelo Orrego de acercar el ATP a cada rincón de San Juan, garantizando igualdad de acceso a instancias formativas y herramientas de autoempleo.
En Jáchal, además de Huaco, el programa también tiene presencia en San José, donde se desarrollan cursos de Panificación, Refrigeración y Aire Acondicionado, y Electricidad Básica. Asimismo, en la localidad de Villa Mercedes se dictaron capacitaciones en Mecánica del Automotor y Repostería, ampliando el alcance territorial del plan.
La llegada del ATP a Huaco confirma la consolidación de una política pública que apuesta por la formación en oficios, el fortalecimiento del empleo local y la creación de igualdad de oportunidades para todos los sanjuaninos, sin importar la distancia geográfica.