Industriales de San Juan y Mendoza se capacitarán en ventas juntos El evento lo organiza la Unión Industrial y asistirá el presidente a nivel nacional, Martín Rapallini.

Las uniones industriales de San Juan y Mendoza llevan algunos años trabajando juntas para poder impulsar el desarrollo regional. El próximo 5 de septiembre tienen una nueva cita, esta vez en Mendoza. Se trata del Bootcamp Empresarial 2025, que organiza la filial mendocina, a la que están invitando también empresas locales. La presidenta del área joven, Georgina Riveros, que es sanjuanina, aunque tiene una empresa en la provincia vecina, explicó que están interesados en “articular y empoderar a nivel regional las empresas”. En 2024 tuvieron una primera experiencia y desde la Unión Industrial de San Juan, el presidente Ricardo Palacios dijo que fue una experiencia “muy importante y positiva”.

El Bootcamp funciona como una “articulación público privada”, explicaron. En esta, además de funcionar como un punto de encuentro, sumaron la presencia de referentes empresariales nacionales e internacionales. Uno de los confirmados es el Grupo Set, que entrena a firmas como Disney, Toyota y la NASA. Es la segunda visita de este grupo, que se encargará del tema central del evento: el marketing. Entre los puntos que tocarán está la innovación, ventas y liderazgo. Pondrán el foco en mantener clientes y lograr nuevos contactos, con experiencias reales que fueron exitosas en el pasado.

Riveros contó que en 2024 la primera edición fue un éxito. “Hicimos una invitación a nivel de la Unión Industrial de Mendoza hacia las de San Juan, San Rafel y San Luis, participaron más de 800 empresas”, recordó. “Fueron dos días de capacitación muy intensa, sobre estrategias de negocios y de marketing”, agregó. Para este año el diseño se centra en la capacitación de ventas, sobre cómo mantener el cliente a largo plazo y “la articulación entre empresas, porque creo que potencialmente tenemos que trabajar mucho en alianzas estratégicas para los escenarios complejos que se vienen”, agregó.

Por su parte, Palacios remarcó que en la experiencia de 2024, “participaron varias empresas sanjuaninas y lo que contaron es que es un evento muy bueno no solo para los propietarios, sino también para ir con tu equipo de ventas, comercial y de liderazgo”. Esto, explicó, permitió a los que asistieron “un trabajo de integración para los que son parte de la misma empresa, pero también con otros de Mendoza o San Luis”. Recordó que hubo capacitaciones que fueron muy valiosas y también “conocés a pares y es posible también hacer negocios”.

En cuanto a las perspectivas para este año, dijo que esperan una mayor participación de sanjuaninos. “En 2024 fue un primer evento en el que algunos fueron a ver cómo funcionaba y la experiencia superó las expectativas”, contó. Para el industrial, se van a incorporar nuevos actores que conocieron cómo fue la experiencia y también “va a haber quiénes vuelvan, para aprovechar la temática de este año”.

Uno de los temas de interés tiene que ver con la minería, confirmó la empresaria sanjuanina, radicada en Mendoza. Según dijo, la sinergia entre las provincias será clave porque las inversiones “nos van a marcar a nivel nacional y los industriales tenemos que estar preparados, pero en caso de no poder encarar los desafíos solos, es posible hacer alianzas estratégicas”. Dijo que hay antecedentes positivos y también que necesario “que cambie el Mendoza o San Juan por un Mendoza y San Juan, trabajando juntos”.

Desde las uniones industriales ya tienen esta mirada, sumó. “Todo el tiempo estamos articulando, la parte joven está muy vinculada y también las presidencias de las dos provincias”, comentó. Además, dijo que esta buena relación “nos permite ver que no nos sirve competir y estar separados, sino que es mejor potenciarnos y tener más visibilidad a nivel nacional”, aseguró. Un antecedente de esto es que en 2024 hubo un pedido de ambas instituciones industriales para que se active la obra de la Ruta 40 entre las dos jurisdicciones. También han plateando políticas a nivel regional, sumando San Luis como otro actor clave en el desarrollo del oeste del país.

Si bien esta edición del evento lo organiza solo la unión de Mendoza (junto al Ministerio de Producción que comanda Rodolfo Vargas Arizu y con el apoyo de Emilce Vega Espinoza, subsecretaria de Empleo y Capacitación), esperan que haya otra vez fuerte presencia de sanjuaninos para que se refuercen las capacidades de las dos provincias a la vez. “Queremos especialmente que las empresas de San Juan sean parte, porque este es un espacio que trasciende fronteras provinciales y fortalece a toda la región de Cuyo”. Además, dijo que “la industria nacional es el motor productivo de la Argentina. Es la que genera empleo, transforma materias primas en valor agregado y sostiene el desarrollo regional. Hoy más que nunca necesitamos fortalecerla con capacitación, innovación y articulación público–privada, para que nuestras empresas estén preparadas para competir y liderar el futuro del país”.

La agenda de Bootcamp 2025

La apertura del evento en Mendoza, que será en el Hilton Mendoza de 8 a 19 horas el próximo 5 de septiembre, estará a cargo del presidente de la Unión Industrial Argentina, Martín Rappallini y el gobernador mendocino Alfredo Cornejo. Estarán también Florencia Sosa, una representante empresarial nacional y está prevista una conferencia sobre Inteligencia Artificial a cargo de Santiago Siri.