Infraestructura, el camino para que San Juan y Mendoza sean más productivos El Secretario de Industria y Comercia participó del evento Ciclo Pilares, en la provincia vecina, y desde ahí dijo que las rutas serán clave.

Alejandro Martín, el secretario de Industria y Comercio de San Juan, participó en representación del Ministerio de Minería en Ciclo Pilares. Este evento, en el que DIARIO DE CUYO fue media partner junto a Diario Los Andes, reunió a empresarios y funcionarios de las dos provincias para hablar de los ejes productivos en los que pueden trabajar ambas provincias. En este marco, el sanjuanino se refirió a la agenda en común y la importancia de la infraestructura en este proceso.

El funcionario fue parte de un panel, centrado en la productividad. Ahí habló sobre el potencial de San Juan y dijo que la provincia es “tierra de oportunidades y no solo en lo relacionado con la minería. Puso el foco en la diversificación de la matriz productiva y recordó que es “segunda productora vitivinícola del país, primera olivícola, la primera productora de pistachos de Latinoamérica”.

Martín explicó que con esto la productividad sigue siendo un desafío y no solo para San Juan, sino para la región y remarcó el trabajo que vienen haciendo con la gestión pública de Mendoza. “Frente al desarrollo por venir, que tiene mucho que ver con la electromovilidad, la falta de eficiencia y productividad y nos tenemos que preparar para eso”, dijo el sanjuanino.

El ministro de Producción de Mendoza, Rodolfo Vargas Ariza, dijo que hace falta “un trabajo conjunto entre lo público y lo privado, con gobiernos que puedan prever uno o dos años antes”. Además, dijo que la región de Cuyo “es especial, tenemos mucho por trabajar y mucho por pedir a Nación”.

Frente a esto, Martín adelantó que los dos gobernadores están gestionando en conjunto obras viales para mejorar la integración y productividad. “Hay agendas en común como la Ruta 40, que sé que los gobernadores lo van a pedir en Buenos Aires, estamos teniendo reuniones por la Ruta 149 entre Uspallata y Barreal, y la 153 que descongestionará la Ruta 7”.