Inquietud en exportadores por las tasas a la importación que quiere aplicar Trump San Juan le vendió más de U$S 51 millones de su agro e industria durante 2023.

En San Juan esperan que lo que anunció Donald Trump en campaña sobre las importaciones no termine volcándose a la realidad. Es que el ahora presidente electo anunció un aumento de aranceles para todos los productos importados del exterior. De ser así, 18 rubros locales podrían verse afectados por una medida de este tipo. Los dos que encabezan las exportaciones, vitivinícolas y olivícolas, creen que no les tocará pagar más, pero a la vez dicen que, si sucede, verán dañada la competitividad.

Mientras pasan los días, con la noticia ya firme de que Trump sucederá a Biden en la Casa Blanca, van apareciendo nuevas discusiones. El empresario consiguió el martes en la noche la mayoría de los votos frente a su rival y actual vicepresidenta Kamala Harris. Uno de los fuertes de su campaña fue hablar de la economía, ya que Estados Unidos sufrió una fuerte crisis. En este sentido, el presidente electo dijo que quiere afianzar la economía doméstica y por eso prometió trabas a importaciones.

Uno de los anuncios más fuertes que hizo antes de ganar en las urnas, fue que quería elevar los impuestos a todos los bienes que llegaran de otros países, con cargas de un 10 a un 20% extra. Antonio Giménez, presidente de la Cámara de Exportadores de San Juan, dijo que esto “no sería una buena noticia”, aunque aclaró que “de acá a que se implemente no sacaría conclusiones”. Para el empresario, es poco probable que esto pase porque el comercio internacional tiene “procesos lentos y en general decisiones así tardan años”.

Giménez explicó que, a lo largo de su historia, Estados Unidos no tuvo grandes cambios en la postura respecto a estas decisiones económicas, porque no es “una economía tan pendular”. Explicó que para Argentina es más importante solucionar sus temas internos de déficit y macroeconomía. Además, recordó que durante la primera gestión de Trump tomaron medidas proteccionistas, pero no se llegó a aplicar una tasa extra como la que ahora propone.

Justamente el sector que más exportaciones tiene a Estados Unidos es el Olivícola. Gonzalo Lenzano, presidente de la cámara local dijo que no creen que les toque una tasa extra. “Todo lo que sean barreras arancelarias nos perjudica, pero hay que ver en qué productos las ponen”, dijo el empresario, que no descartó que avancen con la medida. Según dijo, el aceite de oliva podría quedar fuera de estos aranceles extras porque no tienen producción propia de gran escala, sino un puñado de plantaciones, por lo que no tendría sentido desabastecerse.

En el sector vitivinícola, el mosto es que ya tuvo antecedentes difíciles con Estados Unidos, luego de que los consideran competidores desleales y les hicieran pagar una multa. Además, ellos ya tienen un impuesto a las importaciones, por el que pagan 196 dólares por cada tonelada. Gustavo Samper, presidente de la Cámara Vitivinícola y vicepresidente de la Coviar, dijo que el país del norte hoy es bastante regulado para su sector, por lo que creen que no sería necesario endurecer aún más estas medidas.

Explicó que las sanciones que tuvieron fueron también una forma de regulación no oficial y que tienen un cupo para el mosto, que es la principal exportación. Además, dijo que venían pidiendo un tratado de libre comercio, con el que insistirán a la gestión nacional, para poder por ejemplo elevar la cantidad de jugo de uva que envían.

> Caída del cobre

Hubo una fuerte respuesta del cobre, que bajó de precio un 3,51% luego del triunfo de Trump. Esto tras el anuncio del empresario de que bajará la intensidad de las inversiones del Estado para la transición energética, que impulsa la demanda del metal.

MIRA TAMBIÉN Techint encara un fuerte ajuste pero promete que no habrá despidos

> Los que más venden

Durante 2023 San Juan exportó 51.678.600 de dólares en exportaciones varias. De este total, el 55% surgieron del sector olivícola y el 18% correspondía al mosto de uva, el tercer lugar fue para el sector semillero, con un 7,65%. Hay también productos industriales.