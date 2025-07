Instituciones disueltas o eliminadas de San Juan: aún no saben el impacto Los anuncios de Nación no tienen detalles de qué pasará con el funcionamiento y personal.

La validez de las facultades delegadas de Javier Milei terminó ayer y con esto también la capacidad del ministerio de Federico Sturzenegger de modificar áreas del Estado. En el último día hubo un récord de decretos publicados en el Boletín Oficial, algunos haciendo cambios en instituciones nacionales sensibles. Esto generó también un fuerte rebote en San Juan, donde actuaban algunos de estos organismos. Lo más llamativo fue la disolución de Vialidad Nacional, aunque también se conocieron modificaciones en el INTA y el INV. Estos se suman a otra medida que ya fue noticia hace semanas: la reducción de categoría del INPRES. Un factor en común de todas las decisiones es que todavía no se conoce cuánto repercutirán, tanto a nivel funcionamiento como con el personal.

Las facultades delegadas surgieron de la Ley Bases y le permitió al Ejecutivo, a través del Ministerio de Desregulación de Federico Sturzenegger, hacer cambios. Esto incluyó desde modificación de leyes preexistentes sin pasar por el Poder Legislativo, reducir o cambiar regulaciones económicas a hacer cambios en instituciones nacionales. En total ejecutó más de 100 medidas en un año.

En San Juan impactaron muchas de estas decisiones, en especial cuando realizaron cambios en instituciones que tienen oficinas y actividades en la provincia. Al menos seis institutos o direcciones que tenían anclaje local fueron modificados. Entre los de mayor impacto están la Dirección Nacional de Vialidad, que fue disuelta por un decreto publicado ayer. También está el INTA, que tiene una estación experimental que trabaja con distintos sectores económicos locales. Otra de las modificaciones del día de ayer fueron los cambios en las funciones del INV (Instituto Nacional Vitivinícola). Semanas antes se conoció que el INPRES iba a dejar de ser un instituto nacional para fusionarse con el SEGEMAR.

Cuáles serán los efectos concretos todavía no se conoce, aunque están los decretos, ya que en algunos casos todavía faltan las normas reglamentarias que le terminarán de dar forma. En el caso de Vialidad Nacional, por ejemplo, se sabe que la institución será parte del Ministerio de Economía. No está claro qué sucederá con los más de 200 trabajadores o cómo impactará la disolución de la dirección en los convenios que ya tiene firmados. Entre estos, por ejemplo, está el crédito del BID para construir la Ruta 40 Sur o el acuerdo con provincia para que la gestión local arregle la Avenida de Circunvalación.

En el caso del INTA no se trata de la disolución, sino de una pérdida de autonomía. El instituto tenía capacidad de decisión propia en un consejo que componían universidades e instituciones científicas y del sector. Ahora este órgano con especialistas será reemplazado por quien esté a cargo de la Secretaría de Agricultura. La titular local, Mónica Ruiz, dijo que esto afectará tanto la decisión de qué proyectos de investigación avanzan como qué sucederá con el personal.

Algo similar sucede en el INPRES, según comentó luego de conocerse la modificación el director, Rodolfo García. Este instituto tenía autarquía en sus resoluciones técnicas, aunque un presupuesto controlado por Nación. Ahora todo dependerá del SEGEMAR y sus autoridades que se encuentran en Buenos Aires. Además, al momento de conocerse el cambio, no había datos sobre qué modificaciones se iban a dar y en cuánto tiempo o qué iba a suceder con los trabajadores, al igual que pasó con los otros organismos modificados, las autoridades y trabajadores locales no tuvieron información de qué disposiciones se iban a tomar. Desde el INV no respondieron las consultas de este medio sobre qué cambios iban a tener, aunque tampoco había un decreto regulatorio. Lo que se conoció en las primeras horas es que perderá autonomía y dependerá también de Agricultura.

> Otros cambios que incidieron en San Juan

La tanda de decretos del último día del Ministerio de Desregulación incluyó a más instituciones que tienen asiento y trabajan en la provincia. Entre estos está el INASE (Instituto Nacional de la Semilla), que se encarga de controlar la calidad de esta materia prima clave para el agro, además de registrar nuevos desarrollos en genética. También desapareció ARICAMME, que regulaba la parte comercial de la producción de cannabis medicinal y cáñamo. Esta institución estaba vinculada directamente a Canme, la empresa provincial. Hace algunos meses implementaron también cambios en el funcionamiento del SENASA, que se encarga del control de cultivos para alimentos. En la misma línea, el ministerio anunció cambios vinculados la RTO, carnets de conducir, entre otros sectores productivos o no.