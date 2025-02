Gobierno pagará parte del sueldo del personal que tomen pymes para áreas tecnológicas Con fondos de Nación, ayudarán a empresas a sumar personal en áreas tecnológicas.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

San Juan es una de las primeras provincias en acceder al programa de Nación Insertar, que busca crear puestos de trabajo de Economía del Conocimiento. Volcarán al menos 200 millones de pesos para que pymes que no son del sector tecnológico puedan incorporar trabajadores del área. Al menos podrán generar 70 vacantes que tendrán apoyo económico durante 12 meses. Hasta octubre habrá tiempo de sumarse al programa y la Secretaría de Ciencia y Técnica local se hará cargo de auditar los avances. Con esto esperan acelerar la transformación tecnológica de distintos rubros de la economía local.

La provincia gestionó con la Nación para poder usar los fondos que están previstos en el programa, que es parte de la Ley de Economía del Conocimiento. Según destacaron autoridades locales, fue tras un trabajo de semanas en el que pudieron confirmar que al menos van a estar disponibles 200 millones de pesos. Este monto podría aumentar, ya que según Nación la normativa tiene previsto también la posibilidad de incorporar más dinero en proporción a la población. Pero, con esta base, creen que tendrá un impacto significativo en la economía local.

Cómo sumarse: El programa está vigente para la provincia hasta el 31 de octubre. Las empresas interesadas deberán completar los datos en la web https://tramitesadistancia.gob.ar/tramitesadistancia/

Germán Von Euw, secretario de Ciencia y Técnica, explicó que la creación de puestos de trabajo servirá para revalorizar a las pymes. “En las empresas de Economía del Conocimiento hay pleno empleo”, explico. En cambio, en industriales, empresas de servicio o comercio, entre otros rubros, “el servicio en general se terceriza para una necesidad puntual”. Al incorporar trabajadores por al menos un año, podrán implementar cambios en los procesos, contar con los perfiles a tiempo completo, sumar automatización o incluso mejorar sus ventas si suman especialistas en diseño o comunicación digital. El objetivo es que haya una transformación y tecnificación que llegue a todos los sectores.

Para esto el programa destina fondo a través de créditos fiscales a las empresas que se sumen. Una vez que incorporen uno o más trabajadores, tendrán el beneficio de no tener que pagar las cargas sociales y de contar con un salario mínimo vital y móvil para descontar de sus cuentas de ARCA, ex AFIP. “Van a contar con un subsidio en el formulario 931”, detalló el funcionario. Así, verán un descuento directo en la contratación del nuevo trabajador. Siempre estará disponible si suman empleados, no para los que ya tienen en su grilla. Pueden tener hasta 12 beneficios por empresa.

Debido a que el objetivo final tiene que ver con la incorporación de mano de obra con perfiles tecnológicos, auditarán tanto el perfil de los nuevos contratados como las funciones que cumplen. A esto se abocará Ciencia y Técnica. “Se maneja a través de trámite a distancia, el personal de la secretaría va a hacer los controles, para saber que están realizando las tareas del área y a cada cierto tiempo presentaremos informes a Nación con los resultados”, detalló Von Euw. Los contratos deben ser por tiempo ilimitado y tiempo completo. Las empresas deben contar con el certificado MiPyme y estar registradas en San Juan.