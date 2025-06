Jóvenes empresarios tienen a favor las redes y en contra la ansiedad Líderes industriales a nivel nacional dieron charlas sobre cómo crecer, en un evento organizado por la UISJ Joven para emprendedores locales.

La Unión Industrial de San Juan, con su delegación Jóvenes, organizó el segundo Emprezar del año, enfocado en un sector que está creciendo: los emprendedores sub 40. El evento es una marca registrada de la cámara, donde aprovechan para darles herramientas a los integrantes o quienes quieran empezar sus negocios. Dos de los voceros más importantes que invitaron fueron referentes de empresas nacionales que lograron tener éxito. El mensaje para los participantes fue claro: no dejarse ganar por la ansiedad. Esto reflejó las ventajas y desventajas que tienen los integrantes más jóvenes del sector privado local, según la presidenta de la USIJ Joven, Lourdes Allis, quien dijo que hoy existe un gran potencial de crecer gracias a las redes, pero la búsqueda de resultados inmediatos es una desventaja actual.

Allis explicó que el Emprezar nació como una iniciativa del sector de jóvenes de la unión, aunque con los años fue creciendo. El gran objetivo que tienen es el educativo: darles herramientas a los sanjuaninos que ya emprendieron o quieren hacerlo. Para esta edición, que es la primera de su gestión como presidenta de esta área, buscaron casos de éxito que inspirara a los asistentes. “Queremos volver a los orígenes del evento, que nació hace 12 años y que sirva para conectar al mundo empresarial con los jóvenes”, explicó.

Los voceros que sumaron este año fueron Victoria Kopelowicz, dueña de Tulipán, una empresa con más de 70 años, y Lautaro Rodríguez, de Frères, una textil que creció en la última década. Los dos jóvenes empresarios contaron cómo fueron los desafíos de las empresas y también cuál fue el camino del crecimiento. Hacia el final de la exposición, también aceptaron preguntas de los jóvenes emprendedores que estaban en el lugar.

En la misma línea que dijo la sanjuanina Allis, Rodríguez contó que las redes fueron una herramienta para el crecimiento de la marca de ropa. Contó el inicio, cuando sólo adaptaban pantalones de jean, a tener ahora varias líneas de indumentaria masculina, con fuerte anclaje en las vidrieras de internet. La presidenta de la UISJ Joven dijo que esta es una característica positiva para el actual ecosistema emprendedor. “Que se viralice un contenido te permite crecer mucho y muy rápido, cuando antes eso tomaba mucho más trabajo”, contó.

Pero esta posibilidad no es el camino habitual. “Hace falta mucho trabajo antes, mucho esfuerzo”, matizó Allis. Dijo además que los jóvenes tienden a sentirse ansiosos por tener un crecimiento veloz, ya que está esa expectativa. “Para mí antes los empresarios jóvenes tenían un camino más duro, pero eso no significa que hoy no requiera también de mucho esfuerzo, a veces esperan que algo crezca en cuatro meses y necesita 4 años para llegar a donde quieren”, opinó.

Kopewicz, que junto a su hermano lleva adelante la marca que fundó su padre hace décadas, dijo algo similar durante el panel que integró. La empresaria contó que Tulipán creció a lo largo del tiempo y hoy tienen más de una decena de variedades de preservativos y otros tantos de geles, además de juguetes sexuales. “Empezamos con uno o dos tipos, pero fueron creciendo y también tuvo que ver con entender el mercado nacional, hacer una selección y probar si les iba bien”, contó. En cuanto a los consejos, tanto ella como Rodríguez se enfocaron en vencer la ansiedad. “Hay que golpear todas las puertas que haya que golpear”, dijo la dueña de la principal marca de preservativos del país. El empresario agregó que “emprendender tiene que ver también con elegir esto, que no siempre es fácil”.

> Apoyo del Estado

La organización del Emprezar está a cargo de la Unión Industrial de San Juan, pero el Gobierno de San Juan apoyó la iniciativa, además de sumar también la participación de una pequeña feria con productos locales. Alejandro Martín, secretario de Industria y Comercio asistió al evento y explicó a DIARIO DE CUYO que se trata de una oportunidad “para que sigan creciendo los emprendimientos”. El funcionario resaltó que en este tipo de encuentros se dan oportunidades de trabajo conjunto. Además, dijo que para la provincia es fundamental que sigan creciendo los emprendimientos porque “Argentina está por debajo del promedio de otros países de la región y de lugares más desarrollados en pymes por cantidad de habitantes”. Aseguró que entre las herramientas más importantes que ponen a disposición están los créditos y el programa Aprender Trabajar y Producir.