En abril pasado el sector inmobiliario y la construcción se mostraron ilusionados con la vuelta de los créditos hipotecarios que anunciaron los bancos. A seis meses, prácticamente todas las entidades tienen oferta de este tipo de herramientas, con distintas condiciones en cada caso. La visión positiva sigue estando de parte de los empresarios de San Juan, pero el impacto no fue parejo. Es que los primeros en reportar ventas fueron los inmobiliarios, que ya anotaron algunas transacciones de inmuebles listos. En cambio en el sector de la construcción están a la espera de que mejoren algunas condiciones.

La demanda del público sanjuanino por tener una herramienta financiera se notó desde el primer momento. En un relevamiento hecho por este medio a principios de mayo, desde los primeros días en los que surgió la noticia había consultas tanto en inmobiliarias como en constructoras. Esto respondía a dos factores: era la primera vez desde 2018 que había oferta desde los bancos y la pérdida de valor del dólar como medio de ahorro. La situación continúa similar y las opciones crecieron, ya que si bien surgieron primero el Banco Hipotecario y el Banco Ciudad, en junio se sumó Banco San Juan y hoy todas las entidades tienen alternativas.

Pablo Domínguez, presidente de la Colegio de Corredores Inmobiliarios, aseguró que en los últimos meses ya hubo transacciones y compras de viviendas utilizando esta herramienta. Según dijo “hubo dos etapas, primero en el inicio de los créditos cuando había muchas consultas, pero también muchas dudas”. Explicó que en la actualidad, con las condiciones más claras y algunos meses para consultar, “la gente está tomando más confianza a la hora de solicitar crédito hipotecario”. Agregó que las transacciones superaron las expectativas que tenían, que ya eran buenas cuando se anunció el sistema. Otro punto que remarcó es que una vez iniciado los trámites se acepta una buena cantidad de los pedidos en los bancos para la adquisición de inmuebles.

Estos buenos resultados en el área inmobiliaria, que se dedican a la venta y alquiler de casas, viviendas y otras propiedades listas, también representó una buena señal para el sector de la construcción. Miguel Gili, presidente de Caemco, dijo que todavía en este sector no se ven operaciones con créditos hipotecarios, aunque sí tienen consultas de personas interesadas. Pero esto no los desalienta, ya que entienden que siempre se mueven algunos meses después que los corredores. “La construcción tiene una inercia por todo lo que implica iniciar una obra, la preparación, los presupuestos y otros puntos”, explicó. Pero el hecho de que el dolar siga sin ser una buena alternativa para los ahorros, debido a que no incrementa su valor, hace que muchos “necesiten desprenderse y ahí es cuando tiene cierto atractivo un crédito”.

El empresario también se refirió a otra condición que debe darse antes de que se movilice esta herramientas en las obras: la baja de las tasas de interés. Gili explicó que en la actualidad los bancos están ofreciendo cerca del 70% en este ítem, pero debería reducirse un 50% y acercarse al 20%, que se aproxima a los 18 puntos que el gobierno nacional calculó que habrá de inflación durante el próximo año. Si esto se da, acompañado de valores macroeconómicos más estables, creen que el próximo año, a mediados o hacia el final, se podría movilizar el sector de la construcción. Esto implicaría, además, una reactivación de la mano de obra.

> Expectativas por fondos del BID

Miguel Gili, presidente de la Caemco, dijo que desde el sector recibieron con buenos ojos la noticia de que el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) aportará 3.800 millones de dólares a Argentina. Se trata de dos tramos pre aprobados, de los que 2.400 millones serán para el sector público y los restantes 1.400 millones de dólares serán para el sector privado. Según dijo el empresario dsanjuanino, esperan que este segundo grupo se destine en gran parte para construcciones “de cierta envergadura, lo que va a impactar en el mercado de tal manera que se va a movilizar”. Además, confió en que esta posibilidad también agilizará a los bancos, una vez que se encuentren con esta competencia, bajando las tasas de interés, una vez que el Banco Central así lo apruebe. El préstamo para el sector privado irá activándose en etapas en los próximos dos años, según anunció el director del mismo, Ilan Goldfajn, quien agregó que el objetivo es “dinamizar” la economía argentina.