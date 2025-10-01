La Corte Suprema de Chile declaró ilegales las apuestas online y ordenó bloquearlas en todo el país El máximo tribunal trasandino falló a favor de la Lotería de Concepción y dispuso que las empresas proveedoras de Internet impidan el acceso a plataformas de apuestas. En la Argentina están permitidas.

La Corte Suprema de Chile marcó un precedente clave en la región al declarar ilegales a las casas de apuestas online y ordenar su bloqueo en todo el país. La decisión implica que ninguna de estas plataformas podrá seguir operando en el territorio trasandino.

De acuerdo con lo publicado por BioBioChile, el máximo tribunal hizo lugar a un recurso de protección presentado por la Lotería de Concepción contra las compañías de telecomunicaciones Claro, Entel, GTD, Telefónica, WOM y VTR. La denuncia señalaba que estas firmas permitían el acceso de los usuarios a sitios como Betano, Coolbet, JugaBet o Betsson, pese a que las apuestas online están prohibidas en Chile.

En su fallo, la Corte sostuvo que la Lotería —junto con la Polla Chilena, los hipódromos y los casinos— cuenta con la concesión legal exclusiva para realizar juegos de azar. Por lo tanto, habilitar el funcionamiento de las plataformas digitales vulnera esos derechos.

El tribunal también determinó que los proveedores de Internet no pueden facilitar actividades ilegales y, en consecuencia, tienen la obligación de bloquear dichas páginas. La negativa de las empresas a ejecutar ese bloqueo fue considerada arbitraria e ilegal, ya que afecta el derecho de propiedad de la Lotería sobre su concesión.

Actualmente, la Superintendencia de Casinos de Juego estima que en Chile funcionan más de 900 sitios de apuestas online, un mercado que mueve cerca de 150 millones de dólares al año. Para darle un marco normativo, se debate un proyecto de ley que permitiría regular la actividad, fiscalizar a las compañías y cobrar impuestos.

En Argentina, en cambio, el negocio de las apuestas online en el fútbol está regulado en casi todas las provincias. Betwarrior, Bet365, Bplay y Bettson dominan el mercado y varios clubes de fútbol tienen a estas empresas como sponsors. La normativa, sin embargo, prohíbe expresamente la participación de menores de edad.

El caso chileno no es aislado: en Europa, distintas ligas también avanzaron con medidas para limitar la presencia de las casas de apuestas en el patrocinio de clubes y competiciones.