La actividad económica tuvo un leve rebote en agosto y cortó una racha de tres caídas consecutivas. Aun así, la tendencia al estancamiento se mantiene, en un contexto de bajos salarios reales, tasas de interés volátiles e incertidumbre preelectoral.

Este miércoles el INDEC informó que el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) mejoró 0,3% respecto de julio. Sin embargo, el dato de la serie desestacionalizada fue menor a los observados entre diciembre del año pasado y mayo de este año (con excepción de marzo), mientras que desde hace ya seis meses que no se observan repuntes significativos.

Asimismo, hace un par de semanas el INDEC dio a conocer que la industria creció 0,6% mensual en agosto, aunque no logró compensar la caída de junio y julio. La consultora LCG mostró en un informe que la mitad de los sectores mostraron alzas respecto del mes previo, mientras que la otra mitad sufrió retrocesos. Por su parte, la actividad de la construcción se incrementó 0,5% mensual.

Vale recordar que entre mediados de julio y mediados de agosto las tasas de interés se dispararon fuerte como consecuencia de la poca coordinación de la política monetaria y cambiaria del equipo económico.

En términos anuales, la economía avanzó 2,4%, aunque se trató de la menor variación desde noviembre de 2024. A nivel sectorial, los incrementos que más explicaron este crecimiento fueron los arrojados por bancos (+26,5%) y el rubro minero-petrolero (+9,3%).

En el otro extremo, los sectores que más incidieron a la baja fueron la industria (-5,1%) y el comercio (-1,7%). Mientras tanto, la construcción, otro sector con mucho peso en la economía, exhibió un alza anual del 1,5%.