La gestión e inversión de la zona franca en Jáchal estará a cargo de empresas privadas Hay un plazo de 140 días para encontrar un terreno, pero quieren tenerlo antes.

Con el aprobado de Nación para mantener a Jáchal como sede de una zona franca en San Juan, el Gobierno quiere acelerar los procesos para concretar el proyecto. El próximo requisito es tener un predio y para esto las autoridades quieren buscar la opción más conveniente y simple: que sea un predio del Estado provincial. Este es un requisito que tiene la ley y si bien podrían adquirir o expropiar algún lugar, por el momento esa alternativa no está en análisis. Por eso, para poder completar el proceso antes de los 140 días de plazo, están haciendo un relevamiento de todos los lugares que ya son de la provincia. Una vez que esté, esperan iniciar la licitación, a partir de la cual las inversiones más importantes quedarán bajo decisiones empresariales.

Las mejoras que sean necesarias y la gestión del predio donde se instale la zona franca estarán en manos de privados. Primero será una empresa la que deberá hacerse cargo de manejar la zona, aunque tendrán una comisión de vigilancia con actores públicos. Esta misma firma hará las primeras inversiones, que según el lugar elegido pueden tener que ver con cierre perimetral o tareas relacionadas al loteo. Una vez que esté listo, podrán empezar a llegar distintos inversores, que si bien esperan que haya muchos interesados del sector minero, por la ubicación cercana a proyectos, podrán ser de otros rubros. Eso sí, aclararon las autoridades, apuntarán a inversiones productivas.

Una zona franca es un anhelo de décadas en la provincia. Se trata de un espacio donde se pueden almacenar mercaderías o producir, pero que cuentan con un régimen impositivo distinto. Muchas veces esto permite reducir costos, por lo que desde la actual gestión creen que es una herramienta para mejorar la competitividad de las empresas locales. Esto tanto para importar productos, algo que puede servirle a las mineras e industriales que los usan de insumos, como otros que se dedican específicamente a la exportación. Alfredo Aciar, Secretario de Coordinación para el Desarrollo económico y quien también hoy integra el comité que está a cargo de llevar adelante la iniciativa, el área servirá “especialmente para el sector minero, pero tendrá impacto para distintas industrias”.

Para llegar a este objetivo, el gobierno de la provincia todavía tiene que completar un paso clave: conseguir un predio donde se pueda instalar la zona franca. La ley nacional que regula estas áreas tiene ciertos requisitos: debe pertenecer a Provincia, debe estar cerca de una ruta nacional y debe contar con servicios cerca de agua y electricidad al menos. En este proceso se encuentran ahora las autoridades, que ya solicitaron a la Dirección de Catastro que les entregue un informe con todos los precios que son viables en el departamento Jáchal. Según dijo Aciar, esperan que la próxima semana o a lo sumo la siguiente ya tendrán los datos que necesitan para seleccionarlo.

En un principio existía un predio donde se iba a instalar la zona franca en Jáchal, pero el proyecto fue dejado de lado en la gestión de Sergio Uñac, cuando priorizaron una zona de Sarmiento que no avanzó. El del departamento del Norte ya no servirá, ya que este pertenecía a Ferrocarriles Argentinos, pero finalmente quedó en medio de la zona. Aciar también dijo que, si bien sería conveniente, no están analizando el espacio que ocupaba Fabricaciones Militares, ya que este “si bien lo expropió la provincia, le entregó la gestión al municipio. A menos que quieran cederlo, hoy la prioridad es de predios que ya sean del Estado provincial”, aclaró.

Para completar el proceso de seleccionar un nuevo lugar donde habilitar la zona franca, la provincia tiene 140 días, pero quieren que dure menos que eso. Cuando tengan el lugar elegido deberán comunicar a Nación y esperar que terminen de aprobar el proyecto para empezar la licitación.