Casa de Sarmiento: científicos recomiendan regar menos el jardín porque eso la daña Una empresa de geofísica demostró cuáles son las causas de que una zona se esté hundiendo.

Una empresa sanjuanina se ofreció a aplicar tecnología geofísica de punta para ver por qué la Casa Natal de Sarmiento tiene una grieta. Ayer presentaron los resultados a las autoridades y la principal conclusión es que el problema es el riego en el jardín norte, que está sobre Avenida Libertador. La humedad del terreno hizo que esa zona fuera hundiéndose y eso causó que la estructura centenaria sufriera las fracturas. Analizaron también las vibraciones, el efecto de las termitas y otros factores, sin tener que intervenir la estructura. Tras este resultado, hicieron también recomendaciones de cómo mejorar la situación.

La grieta en la Casa Natal de Sarmiento apareció hace meses. Va de oeste a este, en la zona que está más cerca de la Libertador. Se la puede observar en algunas partes de las paredes y también en el suelo y se debía a que el suelo en esa zona estaba cediendo. La empresa sanjuanina de geofísica GeoAr decidió trabajar ad honorem en el lugar con equipamiento minero para determinar las causas. Firmaron un convenio con las autoridades del museo y trabajaron durante un mes para hacer tres estudios distintos. Los técnicos presentaron sus conclusiones ayer en una reunión con los directivos.

En un principio había tres posibles causas en análisis para ese movimiento del terreno: humedad, vibraciones o que hubiera áreas huecas por el histórico problema de termitas. Finalmente, la grieta responde a la primera de las tres causas, según lograron determinar. Entre los estudios que hicieron uno fue una tomografía eléctrica, que les permite ver qué zonas del terreno tienen mayor conducción eléctrica. Mientras más alto es este valor, mayor cantidad de agua pueden registrar los expertos. Así lograron ver que debajo del jardín en la zona norte hay una gran cantidad de agua, pero también bajo la construcción de la casa, justo donde está la grieta. Existen también áreas con más humedad en el patio sur, pero estas no afectan la estructura.

Acuerdo. Las autoridades recibieron el resultado de los estudios, que fueron una donación.

El efecto de la humedad es que hay un asentamiento diferencial entre diferentes partes, explicó el CEO de GeoAr, Alfredo Rodríguez, a DIARIO DE CUYO. Esto quiere decir que el nivel está bajando en la parte cercana a Libertador. Esto se suma a que esa zona de la casa es posterior al resto de la vivienda, lo que hace más posible que se produzcan grietas. Con otro estudio también determinaron que ahí no hay una estructura debajo de hormigón armado o bases que le den más estabilidad. Esto, sumado a la humedad, que proviene del riego del jardín que da al norte, es lo que está afectando la estructura.

Los geofísicos recomendaron suspender por completo o reducir la cantidad de agua con la que riegan ese espacio, que tiene sobre todo césped y algunas plantas. El agua que va a la higuera histórica y al jardín sur no genera problemas, en parte porque la calidad del suelo es distinta. Rodríguez explicó que también pidieron hacer una adaptación para evitar el paso de agua hacia la zona norte de la vivienda y confirmó que seguirán haciendo estudios “en octubre, a fin de año y hasta abril para ver cómo responde a los cambios que se han pedido”.

Los técnicos también hicieron un estudio de las vibraciones que llegan desde la calle Libertador, que tiene un alto tránsito. Si bien registraron que llegaban no eran lo suficientemente intensas como para generar daños estructurales. Rodríguez aseguró que hoy el movimiento no tiene un alto impacto, pero recomendaron evitar “los resaltos en la Avenida Libertador, los desniveles que hacen que los vehículos, en especial los de gran peso, impacten en el movimiento”. También hicieron un estudio específico sobre si podía haber zonas con cavidades, pero no encontraron este tipo de fallas. En cambio, sí notaron que la zona norte se encuentra a un nivel más bajo y recomendaron corregir esto.

Desde GeoAr confirmaron que van a seguir aportando sus capacidades técnicas al museo, algo que decidieron hacer como homenaje a Sarmiento y aporte al patrimonio, y dijeron que hay todavía oportunidades de que otros privados se sumen. “Hace falta estudios que tienen que ver con la estructura e ingeniería civil”, explicó, ya que su empresa se dedica a estudiar sólo el subsuelo. Además, decidieron donar cartelería en la que se puede ingresar por un código QR, que estará cerca de las grietas, al estudio completo.