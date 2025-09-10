La UOCRA anunció la reactivación de 1.000 puestos de trabajo en San Juan, entre Ruta 40 Sur, proyectos mineros y otras obras Alberto Tovares, secretario adjunto del sindicato confirmó que retoman la obra de la autopista a Mendoza y se refirió a la incorporación de empleados en obras de infraestructura minera.

Alberto Tovares, secretario adjunto de UOCRA, aseguró que en los próximos días esperan la incorporación progresiva de unos 120 trabajadores despedidos tras el parate de la obra de la Ruta 40 en autopista entre Tres Esquinas y Cochagual, que finalmente se reactivará, dijo el sindicalista en declaraciones a Radio Sarmiento.

El sindicalista dijo que espera que “esto sea el principio y que esto no haya más parates hasta el fin de que se corte la cinta”.

“Lo importante es que volvamos a recuperar los 120 en poco tiempo. Eso es el anhelo que nosotros como dirigentes y los trabajadores necesitamos”, apuntó el secretario que adelantó que se ha iniciado la incorporación con un grupo de topógrafos y ayudantes, mientras esperan que el número crezca a 250 trabajadores cuando la obra esté más avanzada..

Respecto a la actividad minera, Tovares compartió que con la fase 8 de Milicic en Veladero, se recuperarán 500 puestos anuales, de “manera progresiva, entre 40 y 45 hasta completar unos “500 trabajadores hasta abril”.

“Ya tenemos con la UTE Semisa-Terussi, hay 120 trabajadores para el camino de Josemaría a la Majadita, y en Angualasto a la Majadita, con la empresa Zlato, otros 70 compañeros más” sumó Tovares.

Obras ejecutadas por el gobierno provincial, como la construcción del Instituto Odontológico, donde están “trabajando 30″ personas y hay otras 20 en el Acueducto Gran Tulum.

Teniendo en cuenta la reactivación de las obras y proyectos mineros este mes, Tovares estimó que en total son casi ” 1000 puestos de trabajo” entre nuevos lugares y reincorporaciones.