Las elecciones en Hidráulica abren la puerta a una renovación histórica A fin de año los regantes sanjuaninos elegirán a dos de las tres autoridades clave en las decisiones del agua.

Este año los regantes de la provincia elegirán a dos de los tres consejeros que los representan en el Consejo de Hidráulica, la máxima autoridad vinculada al agua de la provincia. Es una elección histórica, porque los cargos que están en juego hoy los ocupan dos referentes que llevan más de 20 años vinculados a la institución. Se trata de Rodolfo Delgado, que entró a este órgano por primera vez en 1998, y Ricardo Sánchez, quien está desde 2002. Todavía no está definido si ambos volverán a presentarse, ya que la ley se los permite. En los próximos meses, hasta diciembre, se definirá el futuro de estos puestos, que son dos de los 6 votos que definen la política hídrica de San Juan.

Los cargos a renovar en el Departamento de Hidráulica son los consejeros de la primera y la segunda zona. Estos, históricamente, se eligen a la vez cada cuatro años. El tercer representante de los regantes, que corresponde a la tercera zona, es Atilio Garzón, quien continuará su mandato hasta 2026.

Además de los referentes de los regantes, hay dos consejeros elegidos por el Estado y el director de Hidráulica. Entre los 6 votan todas las políticas vinculadas al manejo del agua. En el Consejo se definen los días de riego, la cantidad de agua que distribuirán cada vez, otorgan concesiones de uso agrícola, industrial, minera y hasta de municipios, aprobar presupuestos y autorizar perforaciones. Por lo tanto, son el gobierno del agua, donde la participación pública y privada se reparte en un 50% y 50%.

Por eso, el proceso electoral indirecto en el que solo participan los productores con derecho a riego es central para toda la provincia. Este inició con la presentación de las listas de votantes habilitados. El próximo 27 de octubre los productores votarán a tres integrantes de las comisiones de regantes de cada una de las juntas departamentales, que son 18 en total.

La votación se considera indirecta porque son los tres integrantes de las comisiones quienes luego elegirán primero al presidente de cada junta, que será uno de ellos. Luego de esto, con tres votos por cada departamento, elegirán a los próximos integrantes del Consejo de Hidráulica.

Todavía no está claro qué sucederá con esta última elección, que es la más importante. Tanto Rodolfo Delgado como Ricardo Sánchez pueden volver a presentarse y ser electos, ya que no hay un límite para ocupar estos cargos. DIARIO DE CUYO intentó comunicarse con ambos para saber qué harán, pero solo contestó el segundo. Sánchez ingresó como consejero en 2002 y antes fue presidente de la junta de riego de Rivadavia, al igual que su padre antes. Según dijo, tenía pensado que este fuera su último año, pero por el momento no descarta presentarse. “Todavía falta mucho para las elecciones, ese tema se conversa al final”, aseguró.

Rodolfo Delgado, por su parte, tuvo dos etapas como consejero. Según consta en las actas de la repartición, fue elegido por primera vez como consejero en 1998 y ejerció hasta 2002. Fue reemplazado durante cuatro años y volvió en 2006, por lo que acumula la misma cantidad de años que Sánchez. Antes fue presidente de junta y durante los años 2015 a 2020 su hijo Maximiliano Delgado fue el director del departamento.

De ser electos otros representantes de los regantes en lugar de Delgado y Sánchez, sería la primera vez en 20 años que se da una renovación tan profunda. Esto sucederá en medio de una etapa de muchos cambios en Hidráulica. Es que en mayo pasado el gobierno provincial decidió mover a los dos representantes del Estado que había en el órgano. A esto se sumaron tres jefes de área, uno de ellos que cumple funciones de vicedirector. A su vez, en julio renunció el director Luis Kulichevsky, que había nombrado en un principio Marcelo Orrego y asumió a principios de agosto Raúl Ruiz Sendra.

Tres Zonas

Los consejeros de regantes representan a los departamentos según su ubicación respecto al río. Los que están en la margen derecha pertenecen a la primera, los que están en la margen izquierda pertenecen a la segunda y la tercera es de los departamentos alejados.