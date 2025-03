Por las tormentas, crecen hasta 15% las ventas en ferreterías En el país la venta creció 7%, en San Juan sólo ven una mejora estacional de 15% en algunos insumos.

Una consultora nacional publicó un informe en el que aseguran que las ferreterías vendieron un 6,9% más en febrero de este año que en 2024. Las razones de este incremento estarían vinculadas en parte a obras de construcción. En San Juan el escenario también reportó una mejora, pero el gran motorizador de las ventas no tuvo que ver con obras nuevas, sino con que muchos sanjuaninos tuvieron que hacer reparaciones. Por el efecto de las lluvias, detallaron, las membranas, pintura y otros elementos para enfrentar daños por mal tiempo se vendieron un 15% más.

El informe nacional concluyó que el índice Construya (una medición privada que mide la evolución de las ventas en construcción en todo el país) mejoró por los primeros indicios de “recuperación del sector de construcción”. Es que el mismo mide una serie de ítems que venden las ferreterías al sector privado, que incluye ladrillo, hierro y cemento, entre otros. Para Juan Janavel, titular de la Cámara de Ferreteros local, este sector no tuvo grandes cambios en los volúmenes de venta. “Lo que se vio fue más actividad de obras públicas por la reparación de las escuelas”, dijo el empresario.

Pero para alivio del sector, hubo un tipo de ventas que sí mejoró en esta temporada: fueron las ventas para arreglos. “Desde las primeras lluvias y granizadas que hubo en diciembre y enero se empezaron a vender más, sobre todo las membranas”, contó. Esto coincide con un informe del SMN, fue la temporada estival con más lluvias de los últimos 40 años. Debido a que los fenómenos climáticos siguieron hasta el inicio de marzo, durante todo el primer trimestre mantuvieron esta tendencia. Esto mejoró los valores generales de los ferreteros en cuanto a facturación.

Según dijo, los precios no han variado en lo que va de la temporada y se pueden conseguir, según la calidad, entre 30 y 40 mil pesos el rollo de membrana. Dijo también que muchos ofrecieron “descuentos especiales por efectivo”. Es que las compras, al ser de emergencia, fueron muchas con tarjeta de crédito y en el sector reportan falta de billetes. Si bien aumentó la demanda de forma rápida, el empresario aclaró que no tuvieron problemas de stock. Para el empresario ferretero, tras el pico de ventas de verano por las lluvias, esperan que el mercado interno regular empiece a notar mejoras.

En cuanto a la perspectiva de una reactivación estructural que refleje la estadística nacional, Janavel dijo que por el momento se encuentran sin mejorar las ventas. Aun así, dijo que “hay que recordar que después de lo que fue 2023, cuando no había precios, no había stock, muchos compraron y guardaron y después bajó el movimiento”, dijo. Ahora tienen precios estabilizados y stock, dijo, y están a la espera de que se reactiven obras, aunque todavía no ha sucedido a nivel local. En las estadísticas nacionales, se nota un mayor impacto de los créditos hipotecarios en la obra privada, pero desde el sector de la construcción de San Juan estas herramientas todavía no generan un gran impacto.