Las ventas en el comercio sanjuanino cayeron un 13% interanual en octubre Desde la Cámara de Comerciantes Unidos determinaron que hubo una baja del 10% con respecto al mes anterior.

Pese a que octubre tuvo una fecha importante como es el Día de la Madre, las ventas en el comercio no repuntan y desde la Cámara de Comerciantes Unidos dieron a conocer que registraron una caída del 13% con respecto a octubre del 2024. Además, la rentabilidad interanual cayó 11%.

En este sentido, advirtieron una baja del 10% en las ventas en relación a septiembre del 2025 y una caída del 8% en la rentabilidad de un mes a otro. Asimismo, informaron que el ticket promedio fue de 50.000 pesos y el mejor desempeño fue en los locales de los centros comerciales.

​Los rubros que se destacaron fueron aquellos vinculados a la celebración del Día de la Madre: indumentaria, calzado, perfumería, cosmética, marroquinería y joyería.

Finalmente, los métodos de pago más utilizados fueron las tarjetas de créditos, seguidos por medios electrónicos como transferencias, tarjetas de débito y por último, el menos usado, efectivo.