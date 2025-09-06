Los argentinos que buscan trabajo piden salarios de casi $1,7 millones: el detalle por sector El sueldo pretendido por quienes van a entrevistas laborales escaló 30,71% en lo que va de 2025, muy por encima del IPC anual.

Un estudio reveló que el salario pretendido por quienes se postulan a un empleo llegó casi a $1,7 millones en julio. Durante el séptimo mes, la remuneración requerida se ubicó en $1.680.843 por mes. Esta cifra representa un alza de 5,18% contra junio y 3,2 puntos porcentuales por encima de la inflación mensual que cerró en 1,9%.

En lo que va de 2025, el sueldo solicitado por quienes buscan trabajo registra un alza de 30,71%, muy por encima del IPC acumulado (17,3%), según el último Index del Mercado Laboral del portal Bumeran.

“En términos interanuales, las remuneraciones pretendidas crecieron un 67,56%, superando la inflación interanual del 36,6%. La brecha positiva de 30,96 puntos porcentuales refleja un aumento en las expectativas salariales que supera el ritmo inflacionario”, indica el informe.

La brecha de género en el salario requerido, en tanto, alcanzó 10,85% en julio. Los valores pretendidos por los hombres en búsqueda laboral promediaron $1.758.210 mensuales, mientras el solicitado por las mujeres fue de $1.586.061 al mes.

Cuál fue el salario pretendido según los puestos laborales en julio

En julio, la remuneración pretendida promedio alcanzó $1.680.843 y representó un alza de 30,71% desde enero.

Con respecto a los puestos laborales, los sueldos fueron los siguientes:

Supervisor y jefe : el sueldo pretendido fue de $2.257.992 en julio;

: el sueldo pretendido fue de en julio; Semi senior y senior : la remuneración solicitada alcanzó $1.742.773. ;

: la remuneración solicitada alcanzó ; Junior: el salario requerido fue de $1.181.296.

Los sectores con los salarios pretendidos más altos y bajos

Los salarios promedios requeridos por quienes buscan empleo más altos registrados durante julio se observaron en los siguientes rubros:

Ingeniería Electromecánica con $3.700.000 por mes para las posiciones de supervisor o jefe;

con $3.700.000 por mes para las posiciones de supervisor o jefe; Ingeniería Eléctrica y Electrónica con $3 millones por mes para los niveles semi senior y senior;

con $3 millones por mes para los niveles semi senior y senior; Veterinaria con $2.525.000 mensuales para el segmento junior.

Por el contrario, las posiciones con los sueldos promedio más bajos:

Mantenimiento y Limpieza con $750.000 por mes en el sector junior ;

con por mes en el ; Camareros con $850.000 mensuales para los niveles semi senior y senior;

con mensuales para los niveles semi senior y senior; Hotelería con $912.500 por mes para el segmento de supervisor o jefe.

Qué pasó con las remuneraciones pretendidas en lo que va del año

En los primeros siete meses de 2025, la remuneración pretendida por quienes se postulan a un empleo acumuló un incremento de 30,71%. A continuación, el recorrido de los salarios pretendidos durante el período enero-julio:

Enero 2025 : $1.379.808;

: $1.379.808; Febrero 2025 : $1.427.606;

: $1.427.606; Marzo 2025 : $1.503.863;

: $1.503.863; Abril 2025: $1.573.440;

$1.573.440; Mayo 2025 : $1.588.986;

: $1.588.986; Junio 2025 : $1.598.091.

: $1.598.091. Julio 2025: $1.680.843.

El informe de Bumeran subrayó que el mayor aumento del sueldo solicitado respecto al mes anterior se registró en enero, con un incremento de 7,30%. Seguido por marzo, con un ajuste buscado de 5,34%; y julio con 5,18%.