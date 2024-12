Los Azules analiza al menos cuatro variantes para usar energías renovables Para llegar a ser carbono neutral en 2038, la minera quiere comprar energía verde producida en San Juan.

Los Azules, que el pasado martes recibió su Declaración de Impacto Ambiental, quiere ser la primera mina 100% eléctrica del país, alimentada por energías renovables. Para eso tendrá generación propia en el proyecto, que está ubicado en Calingasta a 3.600 msnm y además comprará al mercado de renovables (MATER). La idea de la empresa a cargo, McEwen Copper, es que todas las generadoras con las que haga acuerdos estén ubicadas en la provincia. Los empresarios no descartaron ninguno de los tipos de generación ya existentes y los que puedan surgir, como eólica, siempre que sea local.

Desde el inicio, Los Azules planifica un proyecto con objetivos verdes, para vender cobre con baja o nula huella de carbono. Para eso harán un campamento amigable con el entorno y quieren generar energía renovable in situ. Además, tienen un plan de trabajo para que en 2038 toda la flota de vehículos que trabajen en la mina sean eléctricos.

Miguel Gil Pugliese, superintendente de ingeniería del proyecto de cobre, explicó en diálogo con DIARIO DE CUYO que trabajarán en etapas. De esta manera, según la necesidad del proyecto, irán sumando más potencia con los años. Durante la fase de construcción del proyecto, que podría iniciar en 2026 o después, van a necesitar 60 MW. Para esto, es probable que la empresa utilice energía generada en otras zonas y que comprará a través del MATER. Además, tienen la posibilidad de generar parques solares para producir una parte de esta electricidad.

Una vez que empiece la producción, lo que esperan que suceda en 2029, Los Azules podrá recurrir a otra fuente de energía considerada renovable: una planta de cogeneración. Aquí aprovecharán el calor que se produce en un área para producir electricidad (ver recuadro). En este punto el proyecto tendrá funcionando su infraestructura y camiones que híbridos, por lo que su consumo será de 100 MW.

La última etapa llegará en 2038. Para este momento la mina de cobre quiere ser 100% eléctrica, lo que implica ir cambiando la flota de camiones por otros que utilizan baterías y por lo tanto requieren más energía. Para cumplir con este objetivo, confirmó Gil Pugliese, necesitarán 200 MW de potencia, que es más de lo que generan juntos los diques Punta Negra (65 MW) y Los Caracoles (125 MW). Para cumplir con esto, la empresa analiza hacer contratos con generadores de renovables tanto solar, como hidroeléctrica y eólica, o cualquier otro que esté instalado en San Juan. A su vez, deberán construir una línea eléctrica hasta el proyecto, para asegurar el suministro.

Alternativas de energía renovable

Solar

La producción de energía fotovoltaica es la primera opción en San Juan, gracias a que la provincia tiene experiencia y varios grandes generadores ya instalados. Existen 21 parques produciendo, con una capacidad de 560 MW, de los cuales 14 venden por el sistema MATER. Es este mercado especial el que Los Azules buscará aprovechar, ya que permite que un gran consumidor se asocie con productores de energía para darles un suministro.

La energía se produce a través de parques de paneles hechos de silicio. Este material se ve afectado por la radiación de la luz solar, lo que mueve los electrones de este semi conductor. Al haber una diferencia de potencia, esto genera una circulación, que finalmente se convierte en energía eléctrica. Este sistema cuenta con la ventaja de que no tiene emisiones y en San Juan se aprovecha buena parte del año, por las condiciones naturales y climáticas. Como contra, depende de las horas de sol y por lo tanto en la noche no hay producción. Para compensar eso se usan baterías o se la complementa con otras generadoras.

Eólica

En la provincia no se produce todavía energía eólica a gran escala, pero existen estudios que demuestran que hay lugares con potencial para el aprovechamiento. En esto trabajan investigadores científicos como también empresas privadas, entre ellas Genneia. Una de las ventajas es que puede complementar muy bien a la producción de energía solar en las horas nocturnas. Esto se hace ubicando molinos cerca de los parques, para que aprovechen la misma infraestructura existente. Para las renovables, contar con capacidad de transporte es central.

MIRA TAMBIÉN Aerolíneas Argentinas cierra sus oficinas comerciales en San Juan

Al igual que la mayoría de las energías, aprovecha el movimiento (energía cinética) para producir corriente continua. En el caso de la eólica lo que se mueven son las aspas de molinos de gran tamaño, que aprovechan las corrientes (que deben ser en lo posible constantes) para mover un rotor. Este último es el que por medio de imanes produce una corriente eléctrica que se puede aprovechar. Para que inicie la producción de este tipo, deberán dar con una zona que tenga vientos constantes y no muy fuertes, lo que se conoce como un corredor.

Hidroeléctrica

La más conocida por los sanjuaninos, ya que es el primer tipo de energía renovable que se instaló en la provincia con los diques y centrales hidroeléctricas que ya funcionan sobre sus ríos. También usa el movimiento (energía cinética), pero esta vez del agua que corre en pendientes naturales o artificiales. En la provincia existen tres embalses produciendo en el Río San Juan, que gestiona el EPSE, y también La Olla de Ullum que fue adjudicada a un privado. A esto se suman turbinas que existen en canales de riego, que aprovechan empresas privadas.

Las principales ventajas de la generación hidroeléctrica es que es más estable que otras renovables como la eólica o solar, ya que se pueden usar los embalses para tener agua disponible para seguir generando. Además, el recurso hídrico sigue estando disponible luego de haber pasado por las turbinas generadoras, lo que no implica un gasto de agua. En el caso de Los Azules, analizan comprar a generadores hidroeléctricos que puedan entrar a MATER, por lo que deberían ser de una escala menor a los grandes diques ya existente.

Cogeneración térmica

Este sistema es el que implementará Los Azules una vez que inicie la producción de cobre. El tipo de energía inicial es la térmica, esto quiere decir calor. Este último es un subproducto de un proceso que deben hacer en la mina para obtener ácido sulfúrico. El compuesto, que se usa en la lixiviación, llega en un formato más estable a la mina, pero debe ser disuelto para extraer el cobre del mineral. Durante este paso, se genera calor, con el que calentarán agua y producirán vapor.

A partir de ahí, la producción de energía es similar a la que se usa a partir de combustibles fósiles o incluso geotérmica. El vapor de agua mueve una turbina y esta aprovecha el movimiento para generar electricidad a través de un sistema de imanes y bobinas. El agua puede reutilizarse, por lo que no hay un gasto extra del recurso, y porque no es la que está en contacto con el ácido. A su vez, la energía térmica se aprovecha y no se libera al ambienta: este sistema es lo que se conoce como cogerenación. En Los Azules no alcanzará para alimentar toda la mina, pero sí reforzará sus fuentes renovables.