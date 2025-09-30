Los creadores de un “criptopagaré” con fuerte garantía en el mercado

Juan Marcos Tripolone es un reconocido desarrollador de la provincia que esta vez apostó por la construcción del proyecto DCF de financiamiento colectivo descentralizado, y logró una mención especial en el Concurso Innovación Startup 2025. Es un ‘protocolo en la blockchain para colateralizar deuda entre pares, transformándola en cripto, en un token que viene a ser una especie de criptopagaré. Lo que hace es que entre pares, sin ningún intermediario, la plataforma facilita que los solicitantes emitan su solicitud de préstamo, y los oferentes pueden contraofertar si quieren más tasa de interés. Una vez llegado a un acuerdo, se firma un mutuo según la ley argentina y a la hora de firmarlo se toqueniza en lo que sería una especie de criptopagaré, que son tokens semifungibles que después se pueden vender en el mercado secundario’, indica Tripolone.

El token se emite al momento de cerrar la operación y se va quemando a medida que se van pagando las cuotas, de manera que el protocolo es cerrado.

‘Eso evita la típica estafa cripto con tokens que no tienen ningún valor y se emiten par a par una vez que se ha generado una operación. Si no se ha generado, no hay preemisión de esos tokens y se queman con cada cuota que se va a pagar. Pero en el transcurso, en el ciclo de vida de esa operación se pueden ir revendiendo en un mercado secundario’, agrega.

Corpintec recibió una mención que le valió una suma de un millón de pesos destinado a pagarle al equipo que realiza las prácticas profesionales ya que él es docente de la UCCuyo de la cátedra Optativa III: Blockchain.

‘Es un equipo de cinco desarrolladores que han sido alumnos excelentes y la idea es pagarles un mes más de honorarios para ya hacer la primera versión del smart contract o contrato inteligente. Ellos están armando un MVP, un prototipo mínimo viable’, relata.

Tripolone comenzó a trabajar en tecnología en el año 2003 cuando tenía 16 años. Ya en ese momento se abocó a los negocios tecnológicos, creó su primer token, al que llamó Poolcoin mientras vivía en Chile, y en 2008 fundó su primera empresa.