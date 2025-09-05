Los expertos del mundo en aceite de oliva se reúnen en San Juan El Encuentro Internacional Olivícola que comienza el próximo martes, se viene con todo. Comprenderá el Concurso de AOVE (Aceites de Oliva Virgen Extra) Mario Solinas del hemisferio Sur; un Foro Olivícola, una ronda de negocios y una Expo para todo público.

No es casual que tantas actividades vinculadas a la olivicultura se realicen en San Juan teniendo en cuenta que es la primera productora y exportadora de Aceites de Oliva Virgen Extra (80 por ciento del total del país), con prestigio internacional. En pocas palabras es un polo productivo reconocido a nivel global que crece año a año y así lo demuestran las ventas y los concursos en los que obtienen medallas por su excepcional calidad. En este marco, el Encuentro Olivícola abarca Concurso de AOVE Mario Solinas exclusivo para expertos que llegan de todas partes del planeta, un Foro Olivícola, una Expo para todo público y una ronda de negocios.

Miguel Moreno, secretario de Agricultura de San Juan, manifestó que ‘ya está todo listo para recibir a quienes llegan a la provincia. En el caso particular del concurso se celebra la excelencia en la industria del aceite de oliva en los países del hemisferio Sur. Todas las actividades previstas son muy interesantes y productivas‘.

Foro Internacional

Este martes 9 de septiembre la Sala Auditorium del Teatro del Bicentenario será el punto de encuentro de una nueva edición del Foro Olivícola Mario Solinas, a partir de las 17, con referentes nacionales e internacionales del sector.

La jornada reunirá a productores, especialistas y hacedores de la industria para debatir sobre acciones diferenciales en la producción, los logros y desafíos del sector, y la proyección internacional de los aceites de oliva argentinos.

Entre los temas a tratar figuran: Acciones Diferenciales en la Producción Olivícola; Hacia la Producción Sostenible del Aceite De Oliva Virgen de Calidad Mediante Procesos de Economía‘, a cargo de Aransa Garcia; Indicación Geográfica del Aceite de Oliva Virgen de San Juan con la disertación de Celina García y Victoria Mercado; Huellas De Carbono a cargo de Lucas Estrada, todo con la moderación de Pablo Moreta.

También allí será presentado ‘Logros, Proyección y Desafíos de Los Hacedores‘ con la participación de empresarios del sector y la moderación de Carla Puidengolas.

Finalmente habrá una conferencia sobre ‘Visión Internacional de Nuestros Aceites‘ con un panel de jurados y a moderación de Susana Mattar

Quienes deseen participar en el Foro Olivícola deben inscribirse en el siguiente link: https://docs.google.com/forms/d/1fvKSKQTTPDxNvLPxZ5eN72Eees-PCMCA6VGIkAQHeQM/edit

Exposición de productores

Esta actividad abierta para todo el público se realizará en el Centro Convenciones Barrena Guzmán y Jardines Ferro-urbanístico, ubicado en Calle Las Heras Y 25 de Mayo el sábado 13 y domindo 14 de septiembre de 18 a 24. Participarán empresas sanjuaninas previamente inscriptas con stands particulares para exposición y venta de sus productos.

Este encuentro está organizado por el Ministerio de Producción Trabajo e Innovación, a través de la Dirección de Comercio Exterior y el Consejo Federal de Inversiones. Allí se podrá degustar no sólo Aceites de Oliva Virgen Extra sino todos los vinculados con la olivicultura, además de productos locales.

Concurso Mario Solinas

Este certamen de todo el hemisferio Sur reunirá a jurados internacionales, productores, empresarios e importadores para valorar la calidad de los aceites de oliva de la región y potenciar la proyección global de la olivicultura argentina.

‘Este domingo comenzarán a llegar expertos de España y Portugal y terminarán de arribar de otros países el día lunes‘, indica Miguel Moreno, Secretario de Agricultura de la provincia.

Este concurso fue creado en 1993 en honor al investigador italiano Mario Solinas, referente mundial en análisis sensorial de aceites. Este año la sede es Argentina y específicamente San Juan, que concentra el 80 por ciento de las exportaciones argentinas de AOVE. Es la primera productora a nivel nacional y cuenta con un sólido ecosistema productivo, respaldado por universidades, cámaras sectoriales y centros técnicos.

La evaluación sensorial celebra la excelencia en la industria del aceite de oliva en los países del hemisferio sur, reconociendo el compromiso y la habilidad de los productores que ofrecen aceites de oliva vírgenes extra de la más alta calidad.

El martes comenzará la valoración de las muestras por parte del jurado internacional en la Universidad Católica de Cuya que cuenta con un panel homologado por el Comité Olivícola Internacional. Así se repetirán las sesiones hasta enviar los resultados el día 10.

Por tratarse de un nutrido grupo de expertos mundiales han sido invitados a visitar empresas olivícolas.

En tanto el acto de Premiación recién se realizará el 6 de noviembre próximo.

La Ronda de negocios con importadores se hará el Dia 12 en el Salón Cruce de los Andes, avenida Ig. de la Roza 750 (O).