Los precios mayoristas aumentaron 3,7% en septiembre y acumularon un alza de 20% en lo que va del año La cifra del noveno mes de 2025 se explicó por el incremento de 3,3% en los productos nacionales y 9% en los importados.

La inflación mayorista registró una suba de 3,7% en septiembre, lo que significó una aceleración de 0,6 puntos porcentuales contra agosto, que cerró en 3,1%. Así, desde enero, los precios al por mayor avanzaron 20% y acumularon un alza de 24,2% en los últimos 12 meses.

La variación del Índice de Precios al por Mayor (IPIM) en septiembre se explicó por la suba de 3,3% en los productos nacionales y una variación de 9% en los importados, según informó el INDEC. Así, se observó un traslado de la volatilidad en el dólar oficial -que llegó a superar los $1.500 el mes pasado- a los precios de los productos importados.

Dentro de los productos nacionales, la división con mayor incidencia en el IPIM fue la de productos primarios, con un alza de 4%. Le siguieron los productos nacionales, con una suba de 3,2% y por último se ubicó el costo de la energía eléctrica, que solo aumentó 0,4% en el mes.

Con este dato, son cuatro meses consecutivos de aceleración de la inflación mayorista. Asimismo, el IPIM de septiembre es el más alto desde marzo de 2024, que había dado 5,4%.

El costo de construcción subió más de 3% en septiembre

El INDEC también publicó este jueves el nivel general del Índice del Costo de la Construcción (ICC) en el Gran Buenos Aires correspondiente a septiembre de 2025, que registró una suba de 3,2% respecto al mes anterior.

La variación interanual fue de 28,7%, mientras que en lo que va del año acumula un alza de 15,9%.

De acuerdo al informe, el dato responde a los aumentos en Mano de obra (3,7%), Gastos generales (3%) y Materiales (2,9%).

