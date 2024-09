Luz verde para línea eléctrica que alimentará a pistacheros La nueva infraestructura servirá también para entregar el servicio a vecinos de una zona productiva del departamento Sarmiento.

Tras una audiencia pública, Naturgy (ex Energía San Juan) recibió el OK para construir una nueva línea eléctrica y su estación transformadora. La misma es para Sarmiento, cerca del límite con 25 de Mayo, donde existe producción de pistachos. La infraestructura servirá también para mejorar la conexión de un grupo de familias que se dedican a la actividad rural en la zona. En esta región, aseguraron, tenían un tendido de menor capacidad que estaba quedando chico. La línea parte desde una de mayor tensión, que gestiona el EPRE, varía a una de menor que servirá para asegurar la estabilidad del tendido.

El último paso para habilitar la construcción de la nueva obra eléctrica fue el pasado viernes. En el local de Sol Frut, en 25 de Mayo, se reunieron autoridades de Ambiente, técnicos de la empresa Naturgy y vecinos interesados para celebrar una audiencia pública. Si bien hubo una asistencia “moderada”, debido a que las tormentas dificultaron la movilidad en la zona, al lugar asistieron quienes viven en la zona y se verán afectados por la obra.

Elizabeth Soria, directora de Evaluación e Impacto Ambiental, contó que la respuesta inmediata de los presentes fue positiva. “Fue todo favorable, porque es una estación transformadora y una línea que va a beneficiar a la comunidad”, explicó. Si bien los técnicos especificaron cómo será la instalación de la infraestructura y las tareas a realizar, el mayor interés de los vecinos tenía que ver con los beneficios de la nueva red.

Es que la zona, explicó la funcionaria, va a reforzar la actual red que es de menor tamaño y que “estaba quedando chica, porque no fue planificada para la producción industrial que hoy hay en esa zona”. Es que, en Sarmiento, pero sobre todo 25 de Mayo, viene creciendo desde hace años la producción de pistachos. Al no haber infraestructura hídrica tradicional, la mayoría de los campos utilizan riego con bombas, que requieren un mayor uso de energía. A la vez, la industrialización de esta producción, que tiene como principal destino la exportación, también recaía sobre las actuales líneas.

“Esto va a reforzar esta zona industrial, que tiene sobre todo pistacho, pero también otras actividades”, agregó. A su vez, les da más posibilidades a los vecinos ya que contarán con una red eléctrica más robusta. Es que si bien la presentaron como ET Pistacho, pasará a formar parte de la actual infraestructura que gestiona la distribuidora y por lo tanto se unificará con el tendido que también lleva energía a las viviendas.

Luego de la audiencia, al no haber exigencias nuevas de parte de los vecinos y contar con el aprobado de ellos, el proyecto pasó a lo que se conoce como “aviso de proyecto”. Esto quiere decir que Naturgy podrá avanzar con la inversión que implica construir la nueva ET y luego la línea eléctrica. Si bien este medio intentó comunicarse con la distribuidora para conocer el monto de la inversión, desde la misma no respondieron. La obra será encarada solo por la empresa, como parte de las tareas que tiene de llevar electricidad y ofrecer mantenimiento.

La nueva línea y estación transformadora parte de la red que realizó durante 2023 el EPRE, que es una línea de 33 kv para esta zona de la provincia. Tras construir una Estación Transformadora que bajará la tensión a 12,2 kv y 20 MVA, además de las líneas nexo necesarias para su funcionamiento. Sin objeciones de parte de quienes asistieron a la audiencia, el resto del proceso dependerá de Naturgy SA.

> Convocatoria

La audiencia pública para la construcción de la línea eléctrica que alimentará a un grupo de pistacheros y vecinos fue convocada a través del Boletín Oficial de la provincia.

Las mismas son abiertas y públicas, para que se planteen consultas u objeciones. La metodología busca que este tipo de obras cuenten con el consenso técnico y social antes que se encaren las tareas y avance el proyecto en el terreno.

> En crecimiento

El sector pitachero de San Juan avanza en ampliar la cantidad de hectáreas productivas. En la actualidad hay más de 7.000 en la provincia, todas con riego tecnificado, que requiere energía. Es un nicho de negocios con un mercado consolidado, principalmente en el exterior. El pistacho sanjuanino tiene muy buena reputación, por la calidad y el volumen para cumplir con los contratos que las empresas locales firman con compradores de distintos países.